И снова они: 10 причин появления прыщей и угрей

Кто не мечтает о чистой коже? Любые высыпания на лице портят настроение и понижают самооценку. Вот почему так хочется жить без прыщей и угрей. Приведем 10 советов, которые помогут избежать неприятностей, связанных с закупоренными порами.1. Хорошо очищай кожуВот с чего часто начинаются проблемы с кожей. Если плохо снять макияж перед сном или вообще «забить» на умывание, прыщи не заставят себя долго ждать. Макияж нельзя просто смыть водой или очищающим средством. Следует провести процедуру в несколько этапов. Например, умыться средством, подходящим типу кожи, с теплой водой, затем пройтись мицеллярной водой по коже лица и убрать оставшиеся загрязнения. Повторно умыться. Так ты тщательно смоешь все лишнее и застрахуешь себя от закупоренных пор, угрей и прыщей.2. Не перестарайся со средствамиНе следует часто скрабировать кожу и использовать пилинги. Так можно пересушить ее и довести до состояния, когда сальные железы начнут работать с удвоенной силой, чтобы увлажнить кожные покровы. Поэтому скрабами и пилингами пользуемся не чаще 1-2 раза в неделю, тщательно увлажняем кожу и не увлекаемся всякого рода подсушивающими лосьонами.3. Выбирай полезные кремыМногие кремы не способны помочь коже, да еще и приводят к закупорке пор. Мы не посоветуем конкретных производителей, придется с помощью проб и ошибок искать свой идеальный вариант. Добавим, что хороший крем не может быть дешевым. Кроме того, придется тщательно оценивать состав и избегать средств, в состав которых входят подозрительные компоненты – ацетат ланолина (Acetylated lanolin alcohol), стеарат бутила (Butyl stearate).4. Не увлекайся тональным кремомЕсли на лице много прыщей и угрей, тональный крем должен быть под запретом. Любой косметолог подтвердит тот факт, что тональники закупоривают поры. Поэтому не увлекайся ими, старайся заменять легкими текстурами, обрати внимание на тональные сыворотки и bb-крема.5. Не наноси много маслаА о некоторых натуральных маслах лучше вообще забыть! Никто не спорит, что в маслах много пользы, но если хочешь наносить их на лицо, следует делать это аккуратно. Во-первых, отказаться от оливкового, миндального масла, масла какао. Они закупоривают поры. Во-вторых, лучше, если обратишь внимание на косметические смеси от известных производителей, которые точно не навредят.6. Правильно питайсяНе устанем напоминать о том факте, что питание напрямую влияет на наш внешний вид. И на кожу тоже! Сальные железы начинают активно работать, если ты подсела на фастфуд и жирную пищу. Придется ограничить себя, включить в рацион больше овощей и фруктов, пить чистую воду. Конечно, иногда сложно отказать себе в шоколадке или газировке, но на кону стоит твоя кожа. Подумай, что важнее: ухоженная внешность или минутное удовольствие.7. Помни о цинкеМы подробно рассказывали о пользе цинка. Его недостаток приводит к неприятным для каждой женщины последствиям: волосы ломаются, ногти слоятся, а на коже появляются комедоны. Поэтому важно питаться продуктами, в которых много цинка (рыба, орехи, апельсины и др.), и принимать его в виде добавки, если организму катастрофически не хватает этого элемента. Недостаток цинка можно выявить по внешним признакам и по результатам сдачи анализов.8. Принимай B5Витамин B5 участвует в процессе производства энергии клетками. Он необходим для обмена жиров, углеводов, аминокислот. Если в организме не хватает B5, на коже могут быстро появиться высыпания. Этот витамин можно получать вместе с продуктами (яйцо, лосось, арахис, авокадо и др.) или с БАДами.9. Не стрессуйКуда нас только стресс не заводит! Он способен привести к гормональным сбоям, поэтому важно уметь успокаиваться и вовремя реагировать на проблему. Если часто испытываешь стресс (сложная работа, вечные дедлайны, ребенок плохо учится в школе), то закупорка пор – самая мелкая проблема, которая будет тебя волновать. Но лицо все равно нужно беречь. Поэтому спокойствие, дыши глубже. Не помогает? Запишись на йогу, возьми выходной, порадуй себя чем-нибудь приятным.10. Обрати внимание на свой образ жизниСюда можно отнести все вышеперечисленные верхние пункты, а еще вспомнить о пользе сна и четкого расписания. Любой недосып, лишний бокал вина – это «отпечаток» на лице. При наличии таких проблем бороться за красоту кожи еще сложнее. Косметолог может творить чудеса, но на это потребуется много времени и денег. Если продолжать вести нездоровый образ жизни, исцеление затянется на года.Как видишь, от тебя зависит, будут на лице прыщи и угри или ты о них забудешь. Заботься о себе, своем здоровье и красоте. Удачи!