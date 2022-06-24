Без лекарств! Как быстро снизить высокое давление

Артериальная гипертония – одно из наиболее часто диагностируемых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данная патология характеризуется хронически высокими показателями артериального давления.Как самостоятельное заболевание гипертония встречается очень редко. Чаще всего, патология является одним из осложнений другого серьезного заболевания. Гипертония способна вызывать сбои в работе практически всех систем организма человека, но самым серьезным из всех осложнений является гипертонический криз. Это сложнейшее состояние, способное спровоцировать развитие инфаркта либо инсульта.Как снизить артериальное давление быстро без медикаментовМассажУксусный компрессВозьмите 2 кусочка ткани и намочите их в яблочном или обыкновенном столовом уксусе. Приложите к пятками и держите 5–7 мин. Через 20–30 мин. измерьте давление. Если улучшения не наступило, повторить еще раз.Клюквенный сокРазведите в 100 мл сока такое же количество меда. Принимать нужно трижды в день по маленькой ложке. Подходит для людей с хронической гипертонией.Акупунктурные точкиВоздействуйте на линию, располагающуюся от углубления под мочкой уха и до ключицы. Приложите указательный палец в углубление под мочкой уха, нажмите и проведите по линии до середины ключицы. Воображаемая линия должна быть практически вертикальной.Давить сильно не стоит, достаточно поглаживать кожу пальцем. Проведите по 8-10 раз с каждой стороны головы. Результат зафиксировать, измерив давление до массажа и сразу после него.Попробуйте – и у вас получится!