Что гормоны делают с нашим телом, пока мы спим

Многие из нас ошибочно считают, что когда засыпают, организм прекращает свою работу. Между тем, даже мозг не спит, а продолжает активную работу, пока вы видите десятый сон. А помогают ему контролировать тело — гормоны.Пока мы спим, в организме происходят сложные процессы, невправленные на избавление от продуктов метаболизма, восстановление поврежденных клеток, подавление очагов воспаления и архивацию, анализ и систематизацию информации, полученной в течение дня. Чтобы нервная система работала в тесной связи со всем организмом, помимо нервных путей ей нужны помощники — гормоны, которые доносят информацию до каждой клетки тела.«Доктор Питер» совместно с патофизиологом, иммунологом, врачом-педиатром Еленой Парецкой разбирались, что происходит с гормонами, пока вы спите ночью, и как они влияют на ваше состояние утром, днем и вечером. Определим, что будет, если уровень гормонов ночью изменяется, как это отразится на здоровье.Сон зависит от темнотыГормоны в теле человека выделяются неравномерно на протяжении дня. Колебания концентрации изменяются в зависимости от времени суток. Такой ритм необходим, чтобы процессы метаболизма были сбалансированы и идеально настроены под потребности тела. Подобный феномен волнообразного выделения гормонов назвали циркадным ритмом.Особенно четко он прослеживается в отношении гормона мелатонина. Именно он помогает нашему организму уснуть после долгого дня и полноценно отдохнуть. Шишковидная железа (эпифиз) выделяет этот гормон в темноте, а при свете, в том числе от гаджетов, телевизора, синтез этого соединения снижется. Поэтому для хорошего сна в спальне нужны плотные шторы, тишина и отсутствие света.Немного простимулировать выделение мелатонина можно продуктами — это сыр, мясо и рыба, молоко или бобовые, принятые за 4-5 часов до сна (но не перед самым сном).Во сне мы не только растемМногие слышали, что дети растут во сне за счет повышения уровня гормона роста — соматотропина. Но у взрослых этот гормон тоже выделяется, но влияет уже не на рост тела, а на обновление тканей, заживление ран и даже сжигание жира. Преимущественно этот гормон выделяется в ночное время, и максимального уровня он достигает в период первого-второго часа после того, как вы заснули. Поэтому те дети, которые плохо спят по ночам, обычно имеют более низкий рост, чем малыши, которые ложатся в кровать по расписанию.У взрослых соматотропин контролирует скорость деления клеток и процесс обновления поврежденных тканей, распределение запасов питательных компонентов, работу иммунной системы и сжигание жира. Если вы плохо спите, жир будет сжигаться хуже.Мужская сила — в достаточном снеМужской гормон тестостерон тоже существенно зависит от ночного сна. Чем лучше мужчин спит по ночам, тем больше у него в крови будет тестостерона. А вот при дефиците данного соединения может возникать ожирение, проблемы с потенцией, половым влечением и активностью, мышечной силой и выносливостью. Пик выделения тестостерона приходится на период от 5 утра до 9 утра.В это время мужчина должен спать, а затем пробуждаться, активно начинать день. Не менее важен тестостерон и для женщин, его нормальный уровень помогает в перераспределении жировых отложений, помогает созреванию яйцеклеток и стимулирует либидо. Уровень гормона повышается аналогично мужскому организму, поэтому утренний секс будет полезен и мужчинам, и женщинам. Он простимулирует выделение гормонов.Сон — в удовольствиеПомимо того, что сон помогает отдохнуть, он стимулирует еще и чувство счастья, удовлетворенности, удовольствия. В момент засыпания мы погружаемся в блаженное состояние, стимулируется синтез гормонов удовольствия — эндорфинов и энкефалинов.Поэтому люди, которые систематически не высыпаются, плохо спят и трудно засыпают, более раздражительные, угрюмые и несчастные. И они чаще страдают от депрессивных и невротических расстройств.Пролактин — не только для кормящихО пролактине многие знают как о гормоне, который отвечает за синтез грудного молока при кормлении ребенка после родов. Да, это вещество крайне нужно во время беременности, при родах и на протяжении всего периода лактации. Без достаточного уровня пролактина все эти процессы могут нарушаться — возникает угроза прерывания беременности, проблемы в родах и после них, с сокращением матки и восстановлением мамочки. При недостатке пролактина при лактации страдает объем молока. Но этими процессами роль гормона ограничивать нельзя.Пролактин нужен с периода полового созревания, он формирует гендерное поведение, корректирует обмен воды и минералов в организме, влияет на иммунную систему. Во время сна уровень пролактина нарастает, достигая пика к периоду в 4-5 утра. Поэтому консультанты по лактации всегда советуют кормящим мамам обязательно прикладывать малышей к груди в ночные часы. Так молока будет больше.Работа почек ночью — дело гормоновУ здоровых людей в ночные часы не возникает потребности часто вставать в туалет. Обычно мы можем проспать всю ночь без пробуждения, чтобы помочиться, или максимум встаем один раз за ночь (если поели арбуза или выпили много воды). За это отвечают гормоны — альдостерон и АДГ (антидиуретический гормон). Нередко при недержании у детей или взрослых нарушено соотношение этих веществ, поэтому мозг не может полностью контролировать мочевой пузырь и почки.