Россия создает лекарство от COVID-19 на антителах

Российское лекарство на антителах против ковида начнут испытывать в Санкт-Петербурге еще в этом году. Ожидается, что испытания завершатся в 2023.Эксперты одного из институтов РАН создали генную методику создания антител, реагирующих на различные штаммы ковида. В Санкт-Петербурге ещё до конца нынешнего года стартуют доклинические исседования этого препарата, который может стать первым отечественным лекарством от коронавируса. Информацию об этом сообщил один из разработчиков лекарства Сергей Гусельников.Испытания будут проходить в Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН. Его сотрудники создали технологию, благодаря который удаётся получать антитела к коронавирусу. Для этого используются генетические технологии новейших поколений. Уже в ближайшие месяцы, как поведал Сергей Гусельников, создатели лекарства готовятся к получению продуцентов, а также антител, которые будут переданы в Санкт-Петербургский институт гриппа, на базе которого и проведут доклинические исследования.Ожидается, что они начнутся в 2022, а завершатся уже в 2023. Отметим, что до последнего времени в нашей стране не было собственных разработок препаратов для специфического лечения коронавируса, если не считать российских аналогов японского фавипиравира. Однако арепливир и тому подобные лекарства не обладают доказанным эффектом в соответствии с международными клиническими нормами, и многие даже российские эксперты крайне сомневаются в том, что эти лекарства реально помогают. Существует также точка зрения о том, что арепливир опасен для здоровья пациентов с коронавирусом и других людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)