Как по коже лица определить дефицит витаминов

Основное питание наша кожа получает изнутри, именно поэтому на ней сказывается недостаток витаминов. Что же необходимо для чистой и сияющей кожи? На этот и другие вопросы в беседе с "Рамблером" ответила ведущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева.Как подчеркнула врач, определить дефицит витаминов довольно легко: стоит лишь взглянуть на состояние кожи. Так, по словам эксперта, признаком недостатка витамина В3 считается шершавость кожи. А ее сухость, зуд и в том числе развитие экземы могут сигнализировать о недостатке витаминов А, В6, С, D, Е.Витамин AКосметолог рассказала, что витамин A запускает процесс обновления клеток, а также регулирует работу сальных желез, обеспечивает нормальное функционирование клеток эпителия кожи и соответственно его недостаток может вызвать дерматит и Усиление процессов ороговения.Недостаток витамина А в организме приводит к чрезмерной сухости кожи, а также к фолликулярному гиперкератозу – дерматиту, обусловленному чрезмерным разрастанием рогового слоя кожи, нарушением слущивания эпидермиса и закупорке устьев фолликулов чешуйками эпидермисаЗайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники SculpturaВитамин CОдним из самых мощных антиоксидантов является витамин С, утверждает эксперт. По ее словам, он обладает противовоспалительным эффектом, стимулирует выработку коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи.Недостаток витамина С ведет к ранней возрастной пигментацииЗайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники SculpturaВитамин ЕКак отметила специалист, витамин Е — универсальный защитник клеточных мембран от окислительного повреждения, препятствуя их контакту кислорода с ненасыщенными липидами. Защищая гормоны от окисления, вещество тем самым замедляет старение тканей.Недостаток витамина Е ведет к бледности кожных покровов, куперозу, сухости и воспалению акне, которые также могут быть признаками дефицита витамина B