Как по коже лица определить дефицит витаминов
Как подчеркнула врач, определить дефицит витаминов довольно легко: стоит лишь взглянуть на состояние кожи. Так, по словам эксперта, признаком недостатка витамина В3 считается шершавость кожи. А ее сухость, зуд и в том числе развитие экземы могут сигнализировать о недостатке витаминов А, В6, С, D, Е.
Витамин A
Косметолог рассказала, что витамин A запускает процесс обновления клеток, а также регулирует работу сальных желез, обеспечивает нормальное функционирование клеток эпителия кожи и соответственно его недостаток может вызвать дерматит и Усиление процессов ороговения.
Недостаток витамина А в организме приводит к чрезмерной сухости кожи, а также к фолликулярному гиперкератозу – дерматиту, обусловленному чрезмерным разрастанием рогового слоя кожи, нарушением слущивания эпидермиса и закупорке устьев фолликулов чешуйками эпидермиса
Зайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura
Витамин C
Одним из самых мощных антиоксидантов является витамин С, утверждает эксперт. По ее словам, он обладает противовоспалительным эффектом, стимулирует выработку коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи.
Недостаток витамина С ведет к ранней возрастной пигментации
Зайнаб МирзоеваВедущий врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura
Витамин Е
Как отметила специалист, витамин Е — универсальный защитник клеточных мембран от окислительного повреждения, препятствуя их контакту кислорода с ненасыщенными липидами. Защищая гормоны от окисления, вещество тем самым замедляет старение тканей.
Недостаток витамина Е ведет к бледности кожных покровов, куперозу, сухости и воспалению акне, которые также могут быть признаками дефицита витамина B
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