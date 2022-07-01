«Не выпил воды — и здравствуй, тромбоз»: врачи перечислили смертельно опасные ошибки в жару

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Когда столбики термометров превышают отметку в 25-30 градусов, очень важно выполнять все рекомендации врачей, иначе есть опасность нанести непоправимый вред здоровью.Лето в городе — это серьезное испытание для нашего организма. Медики полагают, и вполне справедливо, что температура выше +25 градусов переносится особенно тяжело, хотя до аномальной жары она и не дотягивает. Что уж говорить, когда столбики термометров переваливают за 30-градусную отметку, как прогнозируют синоптики на ближайшее время. Например, в Петербурге самым жарким днем станет суббота, 2 июля.- В пятницу будет до 30 градусов тепла, а в субботу температура повысится до 32-33 градусов, — предупреждает главный синоптик города Александр Колесов.В такую погоду, да в выходной день, многие поедут на дачи, отправятся на пляжи и пикники. Конечно, бывать на свежем воздухе — полезно для здоровья, но только при соблюдении правил. Если же допустить некоторые ошибки, то они могут стать фатальными.Не следить за детьми- Синоптики не рассматривают нынешнюю погоду, как аномально жаркую, но я, как врач, ощущаю жару физически, — признался на пресс-конференции в ТАСС глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. — К сожалению, теплые дни отражаются на росте нагрузки на наши службы, конкретно — на скорую помощь. За последние три дня ощущается существенный рост обращений по номеру «03».И это не только инфаркты, инсульты или просто плохое самочувствие. Выезжают скорые и на вызовы, где необходима помощь детям, упавшим с высоты. Только за последние 3 дня 5 детей в возрасте до 10 лет выпали из окон.- Дети всегда в зоне риска, важно следить за ними постоянно, — говорит заместитель главного врача по педиатрии клиники Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Мария Ревнова. — Дошкольники всегда должны находиться в шаговой доступности от родителей. Все, что случается с ребенком, это следствие «я на секундочку отвернулась». Не отворачивайтесь от ребенка, и не будет травм, падений.В больницы привозят детей, которые пострадали от утопления в воде. И это не единичные истории.- Дети тонут очень тихо: ни криков, ни взмахов руками, — предупреждает начальник Поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук. — Один пузырек выходит и все. Если вы пришли купаться с детьми — используйте детские купальни, на купальни выделяются отдельные спасатели.И соблюдайте правило, не отворачиваться ни на секунду от детей. Иначе может произойти трагедия. Да и для взрослых купание может быть смертельно опасным. Например, городские реки и каналы не предназначены для летних заплывов.- Для судоходства — да, для спорта — да, но никак не для купания, — говорит Юрий Данчук. — Большую роль играет течение.Пить алкогольДалее — плохое умение плавать, алкоголь. Алкоголь вообще рекомендуют категорически избегать на пляжах. Он не только подталкивает нас на необдуманные поступки, но и усиливает вредное воздействие жаркого воздуха.- В прошлые выходные в водоемах только Петербурга, без Ленинградской области, погибли 5 человек, еще больше удалось спасти, — приводит цифры статистики Дмитрий Лисовец.Плотно обедатьЗа алкоголем следуют шашлыки, овощи и фрукты прямо из магазина, бутерброды и купленные на пляжах же пирожки и салаты. Так делать не надо.- Жаркая погода требует повышенного внимания к организму и питанию, необходима корректировка, — объяснила начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Инна Соколовская. — В жару наш организм нуждается в меньше количестве энергии. Поэтому стоит ограничить мясо и заменить его нежирными сортами рыбы и морепродуктами.Врач рекомендует перенести основные приемы пищи на утро или вечер. А в обед есть холодные супы, фрукты, овощи и ягоды. Можно целиком, можно в виде салатов, но без сиропов и майонезных заправок. Детям врач рекомендует больше употреблять молочных и кисломолочных продуктов, конечно же, если нет противопоказаний. А также овощи-фрукты в сыром, или несильно переработанном состоянии.- Поменяйте местами полдник и обед, пусть полдник будет более насыщенным, а обед — легким, — рекомендует Инна Соколовская. — В рационе должно быть достаточное количество белков и растительных жиров.Забывать пить водуА еще, детям и взрослым важно соблюдать питьевой режим. Детям стоит постоянно предлагать воду, лучше обойтись без сладких напитков. Для взрослых вода еще более важна, ведь ее недостаток может стать причиной грозного тромбоза.- Обычно в течение суток нам необходимо 2-2,5 литра жидкости, в жару потребности увеличиваются, — говорит Соколовская. — Нам требуется уже до 3 литров жидкости в сутки. Мы рекомендуем пить бутилированную питьевую воду. В жару стоит каждый час выпивать по 100-200 миллилитров воды.Исключение те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, мочевыводящих путей. Им норму в день должен порекомендовать лечащий врач.- В жаркий день пожилые люди довольно сильно потеют, организм теряет жидкость — это приводит к тромбозу, который может стать причиной инсультов и инфарктов, — предупреждает заведующая нейрореанимацией Госпиталя для ветеранов войн Ольга Цибирова. — Поэтому не стоит в самый жаркий период, с 11 до 17 часов, находиться на улице. И уж точно не планировать поездок в транспорте, регулярно принимать назначенные врачами препараты, особенно это касается гипотензивных препаратов и антикоагулянтов.Купаться в холодной водеЕсли говорить об опасности жары для сердца, то врачи предупреждают, ни в коем случае нельзя купаться в холодной воде после того, как вы сильно разогрелись на солнце. Есть большая вероятность, что может произойти фатальное нарушение ритма — холодовая фибрилляция.- Всегда носите с собой в воду, — рекомендует Мария Ревнова. — Постоянно предлагайте ее детям и пейте сами. Также бутылочка воды пригодится, если кому-то рядом стало плохо. Достаточно намочить тряпочку и обтереть лицо, или приложить ее ко лбу, или же просто вылить прохладную воду на человека — это поможет остановить тепловой удар.Кстати, врач не рекомендует пить газированную воду, так как она наоборот сушит, не дает эффекта насыщения водой.