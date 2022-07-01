Лекарство для сердца помогает при инсультах

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Учёные из Университета Калгари в Канаде пришли к выводу о том, что популярный препарат тенектеплаза, который используется в качестве антикоагулянта при инфарктах, также может быть эффективным при лечении острого ишемического инсульта. При данном нарушении мозгового кровообращения артерии в мозге блокируются тромбами.Канадские учёные пришли к выводу о том, что жертвы острого ишемического инсульта, вызванного тромбом мозговых артерий, могут в качестве дополнительной терапии получать препарат тенектеплаза - распространённый антикоагулянт при инфаркте. Таковы итоги исследования, которое продолжалось два года и затронуло 1 600 пациентов в больницах по всей Канаде. Это самое значительное за всю историю канадской науки по масштабу исследование инсульта.В настоящий момент распространённым препаратом при лечении инсультов в Канаде является альтеплаза, которая считается эффективной, но более сложной для назначения. Требуется приблизительно час для попадания всего препарата в организм, и за инфузионным насосом, который вводит лекарство в кровь, необходимо постоянно следить. А в отношении тенектеплазы этого не требуется, поскольку препарат вводится посредством простой инъекции и начинает работать практически немедленно. Самым значительным преимуществом является именно скорость введения лекарства. Простота укола делает его первым выбором и для работников сельских больниц, и для бригад скорой помощи, когда необходимо быстрое и адекватное вмешательство на ранних стадиях развития инсульта. Отметим, что при лечении инсульта вероятность восстановления жизнедеятельности пациента зависит именно от времени начала оказания помощи. Если жертвы ишемического инсульта в течение нескольких часов от начала симптомов получат всю необходимую им терапию, они могут рассчитывать на полное восстановление работоспособности мозга.