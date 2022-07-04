Фармацевт предупредила об опасности популярных БАДов для улучшения мозгового кровообращения

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Чтобы мозг эффективно работал, ему необходимо много кислорода и глюкозы. Для бесперебойных поставок важно, чтобы сосуды шеи и головного мозга работали бесперебойно. Но помогут ли улучшить их работу популярные БАДы, глицин и другие рекламируемые средства?Каких только средств и добавок сегодня не предлагается на прилавках аптек для того, чтобы улучшить кровообращение головного мозга и улучшить память, концентрацию внимания и переносимость психических нагрузок. Это могут быть ноотропные препараты, различные биодобавки с экстрактами растений, аминокислотами и комплексами витаминов с минералами. В рекламе красочно расписывают те эффекты, которые ожидаются при приеме — «будешь меньше уставать, перестанешь забывать важные вещи, не будет кружиться голова». Но специалисты не столь оптимистичны в отношении этих средств и добавок.«Доктор Питер» задал вопросы относительно эффективности и безопасности приема БАДов для улучшения мозгового кровообращения Калягиной Екатерине, магистру химии, фармацевту.Что не так с ноотропами?Ноотропные препараты завоевали народную любовь. Их пьют, чтобы работать в сверхурочном режиме, дают детям, чтобы хорошо учились, и прописывают пожилым, чтобы спасти от деменции. Выпить таблетку и стать умнее. Такое вообще возможно?Небольшой спойлер: ни у одного ноотропного препарата нет независимых исследований, которые бы подтвердили это.Но почему же их так любят и нередко назначают при лечении пациентов, чем они могут навредить? Давайте разбираться.Волшебное растение или не более, чем реклама?Лидер продаж, который входит в состав лекарств, БАДов, фитосборов — Гинкго билоба (например, в составе препаратов Танакан, Гинкоум, Билобил, Мемоплант и т.д.). По версии французского журнала Prescrire, препараты с Гинкго билоба внесены в список лекарств, которых следует избегать из-за высокого риска осложнений и отсутствия доказательной базы.Нет, это не заговор, нас не хотят лишить супертаблетки. Дело в том, что при совместном приеме с другими лекарствами и добавками, Гинкго билоба становится опасной травкой. Увеличивается риск кровотечений и нарушается свертываемость крови. Категорическая несовместимость у него:с варфарином, аспирином, НПВС, клопидогрелом, антидепрессантами;с БАДами на основе чеснока, женьшеня, имбиря.В каких ситуациях возникает реальный риск?Приведем конкретные примеры, когда здоровье может быть под ударом:бабушка принимает каждый день кроверазжижающие препараты и средства «для памяти» с Гинкго билоба;студент во время сессии пьет фитосбор «для работы мозга», в составе Гинкго билоба и женьшень для повышения энергии;девушке назначены успокоительные на фоне сильного стресса, а чтобы вернуть концентрацию внимания она принимает Гинкго билоба.Есть и другие непроверенные компонентыЧто еще можно найти в БАДах под видом «натурального, природного», а факту это опасные и непроверенные растения:Бакопа Монье,Ашваганда,Гота кола.Наш любимый глицинВ России глицин зарегистрирован как лекарство и БАД. Считается, что он успокаивает и улучшает умственную работу. В реальности, о его эффективности говорит только производитель. Наш мозг так устроен, что ему не нужно то, что он может производить сам. Глицин в таблетках почти не доходит до мозга из-за гематоэнцефалического барьера. Единственное преимущество этой аминокислоты — препарат не токсичен. Но и его специалисты бы отнесли к опасным, потому что многие принимают глицин при сильных стрессах, депрессиях и высоком давлении, и поэтому не обращаются к специалистам и теряют драгоценное время.Какие еще аминокислоты «для стимуляции мозга» добавляют производители в БАДы?ГАМК,аргинин,цистеин,аланин.Все мы понимаем их важность для работы мозга, только вот их работу через добавки никто не подтвердил.Релиз-активные веществаИли препараты без действующего вещества — такие есть среди тех, что позиционируются как ноотропы последнего поколения. Что это значит, разве такое возможно? Принцип получения таких веществ: берут раствор с каким-то веществом, его многократно разбавляют, а затем то, что получилось, наносят на лактозу.Просто представьте себе сладкий чай. Если мы его разбавим в 3-5 раз, от сладости уже ничего не останется, а здесь происходит разбавление в 10 000, 100 000 раз. Специалистам сложно сказать, почему такая ненаучная идея вылилась в производство лекарств. Но по факту пожилые люди тратят деньги (примерно 500 рублей за упаковку) на «сахар в таблетке». Так как в таблетке ощутимое количество вещества — это только лактоза. Производители утверждают, что препарат безопасен. Но это с какой стороны посмотреть. Реклама хорошо работает. И в практике его покупают людям, которые перенесли инсульт, инфаркт, в надежде, что он восстановит работу головного мозга.Что еще можно отнести к бесполезным, но не дешевым препаратам? Все препараты, в инструкции которых написано «гомеопатический».Магии не будет?Получается, ноотропы не помогут стать гением? Плохие новости — не помогут. Для хорошей работы мозга придется соблюдать скучные рекомендации:бороться со стрессом,выбирать продукты, богатые витаминами и минералами,заниматься спортом,следить за весом,решать логические задачи.