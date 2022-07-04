Фармацевт предупредила об опасности популярных БАДов для улучшения мозгового кровообращения
Каких только средств и добавок сегодня не предлагается на прилавках аптек для того, чтобы улучшить кровообращение головного мозга и улучшить память, концентрацию внимания и переносимость психических нагрузок. Это могут быть ноотропные препараты, различные биодобавки с экстрактами растений, аминокислотами и комплексами витаминов с минералами. В рекламе красочно расписывают те эффекты, которые ожидаются при приеме — «будешь меньше уставать, перестанешь забывать важные вещи, не будет кружиться голова». Но специалисты не столь оптимистичны в отношении этих средств и добавок.
«Доктор Питер» задал вопросы относительно эффективности и безопасности приема БАДов для улучшения мозгового кровообращения Калягиной Екатерине, магистру химии, фармацевту.
Что не так с ноотропами?
Ноотропные препараты завоевали народную любовь. Их пьют, чтобы работать в сверхурочном режиме, дают детям, чтобы хорошо учились, и прописывают пожилым, чтобы спасти от деменции. Выпить таблетку и стать умнее. Такое вообще возможно?
Небольшой спойлер: ни у одного ноотропного препарата нет независимых исследований, которые бы подтвердили это.
Но почему же их так любят и нередко назначают при лечении пациентов, чем они могут навредить? Давайте разбираться.
Волшебное растение или не более, чем реклама?
Лидер продаж, который входит в состав лекарств, БАДов, фитосборов — Гинкго билоба (например, в составе препаратов Танакан, Гинкоум, Билобил, Мемоплант и т.д.). По версии французского журнала Prescrire, препараты с Гинкго билоба внесены в список лекарств, которых следует избегать из-за высокого риска осложнений и отсутствия доказательной базы.
Нет, это не заговор, нас не хотят лишить супертаблетки. Дело в том, что при совместном приеме с другими лекарствами и добавками, Гинкго билоба становится опасной травкой. Увеличивается риск кровотечений и нарушается свертываемость крови. Категорическая несовместимость у него:
с варфарином, аспирином, НПВС, клопидогрелом, антидепрессантами;
с БАДами на основе чеснока, женьшеня, имбиря.
В каких ситуациях возникает реальный риск?
Приведем конкретные примеры, когда здоровье может быть под ударом:
бабушка принимает каждый день кроверазжижающие препараты и средства «для памяти» с Гинкго билоба;
студент во время сессии пьет фитосбор «для работы мозга», в составе Гинкго билоба и женьшень для повышения энергии;
девушке назначены успокоительные на фоне сильного стресса, а чтобы вернуть концентрацию внимания она принимает Гинкго билоба.
Есть и другие непроверенные компоненты
Что еще можно найти в БАДах под видом «натурального, природного», а факту это опасные и непроверенные растения:
Бакопа Монье,
Ашваганда,
Гота кола.
Наш любимый глицин
В России глицин зарегистрирован как лекарство и БАД. Считается, что он успокаивает и улучшает умственную работу. В реальности, о его эффективности говорит только производитель. Наш мозг так устроен, что ему не нужно то, что он может производить сам. Глицин в таблетках почти не доходит до мозга из-за гематоэнцефалического барьера. Единственное преимущество этой аминокислоты — препарат не токсичен. Но и его специалисты бы отнесли к опасным, потому что многие принимают глицин при сильных стрессах, депрессиях и высоком давлении, и поэтому не обращаются к специалистам и теряют драгоценное время.
Какие еще аминокислоты «для стимуляции мозга» добавляют производители в БАДы?
ГАМК,
аргинин,
цистеин,
аланин.
Все мы понимаем их важность для работы мозга, только вот их работу через добавки никто не подтвердил.
Релиз-активные вещества
Или препараты без действующего вещества — такие есть среди тех, что позиционируются как ноотропы последнего поколения. Что это значит, разве такое возможно? Принцип получения таких веществ: берут раствор с каким-то веществом, его многократно разбавляют, а затем то, что получилось, наносят на лактозу.
Просто представьте себе сладкий чай. Если мы его разбавим в 3-5 раз, от сладости уже ничего не останется, а здесь происходит разбавление в 10 000, 100 000 раз. Специалистам сложно сказать, почему такая ненаучная идея вылилась в производство лекарств. Но по факту пожилые люди тратят деньги (примерно 500 рублей за упаковку) на «сахар в таблетке». Так как в таблетке ощутимое количество вещества — это только лактоза. Производители утверждают, что препарат безопасен. Но это с какой стороны посмотреть. Реклама хорошо работает. И в практике его покупают людям, которые перенесли инсульт, инфаркт, в надежде, что он восстановит работу головного мозга.
Что еще можно отнести к бесполезным, но не дешевым препаратам? Все препараты, в инструкции которых написано «гомеопатический».
Магии не будет?
Получается, ноотропы не помогут стать гением? Плохие новости — не помогут. Для хорошей работы мозга придется соблюдать скучные рекомендации:
бороться со стрессом,
выбирать продукты, богатые витаминами и минералами,
заниматься спортом,
следить за весом,
решать логические задачи.
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