20-минутный тренинг для сжигания жира

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Ответить на вопрос, какие упражнения могут помочь вам избавиться от лишнего веса и одновременно укрепить мышцы, и к тому же сделать это быстро – довольно сложная задача. Тем не менее нам удалось найти такую тренировку, которая способна на все это и, кроме того, не требует никакого специального оборудования.Ответить на вопрос, какие упражнения могут помочь вам избавиться от лишнего веса и одновременно укрепить мышцы, и к тому же сделать это быстро – довольно сложная задача. Тем не менее нам удалось найти такую тренировку, которая способна на все это и, кроме того, не требует никакого специального оборудования.Она составлена знаменитым фитнес-инструктором Адамом Розанте, и сочетает в себе упражнения, развивающие силу и ловкость вашего тела. Кроме того, придуманная им программа позволяет избавиться от лишнего веса быстрее, чем любая обычная кардиотренировка. Начните с небольшого количества подходов (2-3), на каждое выполняя по 10-15 повторов, и постепенно увеличьте число подходов. Всего через пару недель вы гарантировано станете гораздо сильнее и здоровее, чем когда бы то ни было.180 градусовВстаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. В прыжке, вытянув руки над головой, развернитесь на 180 градусов, чтобы приземлиться ровно в противоположном положении. При повторе, вы должны вернуться в то положение, с которого начинали упражнение.«Шаги альпиниста»Примите положение как для отжиманий. Опирайтесь на ладони и пальцы ног. Стараясь не менять положение тела, согните ногу в колене и подтяните к груди. Задержитесь на пару секунд и вернитесь в исходное положение. Это упражнение хорошо сжигает жир, так и укрепляет мышцы нижнего пресса и спины.Прыжки в длину в сочетании с бегомВыберите точку на полу, через которую собираетесь прыгать. Встаньте перед ней, ноги на ширине плеч, и, сделав глубокий вдох, прыгните так далеко, как только можете. Приземлившись, тут же разворачивайтесь и бегите обратно. Продолжайте чередовать прыжки и бег. Если жизненного пространства недостаточно, прыгайте в высоту и бегайте на месте, это тоже принесет определенную пользу.Приседания с прыжкомПоставьте ноги на ширине плеч, согните их как для обычного приседания и резко прыгните вправо. Пальцами рук во время прыжка тянитесь вверх. Приземляйтесь на пальцы ног и тут же прыгните влево, возвращаясь в исходное положение. Поздравляем, это было одно повторение. Продолжайте выполнять упражнение.Плие со скольжениемПоставьте ноги вместе, пятки прижаты друг к другу. Чтобы сохранить равновесие, держите руки на бедрах. Удерживая одну ногу на месте, другой выполните скользящее движение в сторону и опуститесь в присед. Задержавшись на секунду, вернитесь в исходное положение и повторите, задействовав другую ногу.Присед-планка-отжиманиеОпуститесь в присед, пока бедра не окажутся параллельны полу, затем упритесь руками в пол, выпрыгните ногами назад, и выполните отжимание. Чтобы вернуться в положение приседа, сделайте прыжок вперед. Звучит достаточно сложно, но как только вы поймете принцип, это упражнение будет даваться легко.Стометровый бегСразу же после последнего упражнения, пробегите стометровку так быстро, как только можете. Если у вас недостаточно места для такого забега, выполняйте бег на месте в течение 15 секунд. На этом ваша 20-минутная тренировка будет завершена.