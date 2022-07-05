Диетолог Гнизбург объяснил, почему полезно есть супы
Нередко в адрес супов можно услышать скептическое мнение даже от медиков. Считается, что если человек не любит этого блюда, то может обойтись и без него – главное, чтобы его рацион содержал достаточно питательных веществ, белка, витаминов и минералов. Комментируя данную точку зрения, диетолог Гинзбург заметил в интервью:
«Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Супы относятся к их числу».
Михаил Гинзбург подчеркнул, что суп в виде первого блюда существует во всех известных кухнях мира, и вряд ли такое распространение является случайным.
Почему же полезно есть супы?
Эксперт высказался о том, что любители супов «экономят» калории – калорийность их дневного рациона, как правило, ниже чем у тех, кто предпочитает более плотные и насыщенные вторые блюда. Данная особенность связана с большим количеством в нем воды и более легких ингредиентов.
«Хорошо когда вместе с пищей в организм поступает жидкость. Суп в этом плане полезнее для желудочно-кишечного тракта – менее раздражающий для желудка, лучше перевариваются», - уточнит диетолог.
Резюмируя, Гинзбург сказал, что полезными, в первую очередь, являются супы, относящиеся к диетической кухне – они могут быть крупяными, молочными, рыбными, мясными, овощными, но в любом случае не должны содержать много насыщенных жиров и быстрых углеводов.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий