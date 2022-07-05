Диетолог Гнизбург объяснил, почему полезно есть супы

По мнению доктора медицинских наук, диетолога Михаила Гинзбурга, супы полезны тем, что помогают не переедать, а также поддерживать здоровый вес и худеть.Нередко в адрес супов можно услышать скептическое мнение даже от медиков. Считается, что если человек не любит этого блюда, то может обойтись и без него – главное, чтобы его рацион содержал достаточно питательных веществ, белка, витаминов и минералов. Комментируя данную точку зрения, диетолог Гинзбург заметил в интервью:«Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Супы относятся к их числу».Михаил Гинзбург подчеркнул, что суп в виде первого блюда существует во всех известных кухнях мира, и вряд ли такое распространение является случайным.Почему же полезно есть супы?Эксперт высказался о том, что любители супов «экономят» калории – калорийность их дневного рациона, как правило, ниже чем у тех, кто предпочитает более плотные и насыщенные вторые блюда. Данная особенность связана с большим количеством в нем воды и более легких ингредиентов.«Хорошо когда вместе с пищей в организм поступает жидкость. Суп в этом плане полезнее для желудочно-кишечного тракта – менее раздражающий для желудка, лучше перевариваются», - уточнит диетолог.Резюмируя, Гинзбург сказал, что полезными, в первую очередь, являются супы, относящиеся к диетической кухне – они могут быть крупяными, молочными, рыбными, мясными, овощными, но в любом случае не должны содержать много насыщенных жиров и быстрых углеводов.