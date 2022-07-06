Новое исследование может сделать более эффективным лечение астмы
Тяжёлая астма часто неконтролируема, даже если человек принимает высокие дозы препарата или комбинацию лекарств. Чтобы улучшить методы лечения, необходимо понять основные механизмы заболевания. И один из способов сделать это – изучить химический профиль организма, метаболом, который несёт информацию о текущем физическом состоянии человека и течении заболевания. В данном случае учёные использовали метаболом мочи астматиков для выявления различий - пишет MedicalXpress.
В ходе исследования было подтверждено, что у тяжёлых астматиков в моче обнаруживается особый биохимический профиль по сравнению с астматиками лёгкой и средней степени тяжести заболевания и здоровыми людьми.
Учёные проанализировали образцы мочи более 600 участников из 11 стран. Они обнаружили особый тип метаболитов, называемые карнитинами, уровень которых снижается у тяжёлых астматиков. Известно, что карнитины играют важную роль в выработке клеточной энергии и иммунных реакциях. Дальнейший анализ показал, что метаболизм карнитина у астматиков с тяжёлой формой заболевания был ниже.
Учёные указали, что это предварительные результаты, но исследования метаболизма карнитина будут продолжены, чтобы оценить его потенциал в качестве новой «мишени» для лечения астмы.
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