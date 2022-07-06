5 признаков того, что вы зависимы от утреннего кофе

Один из признаков того, что организм зависим от кофеина: по утрам у вас болит голова.Миллионы людей начинают свой день с утренней чашки кофе, и мало кто при этом задумывается, если ли у него зависимость от кофеина. Между тем, эта проблема отнюдь не редкость.«Стать зависимыми от кофеина возможно, если привыкнуть выпивать всего 100 миллиграммов в день – это эквивалент одной чашки кофе. Если тело привыкнет к стимулятору, то когда вы по каким-то причинам пропустите свой утренний кофе, у вас может возникнуть синдром отмены», - сообщила в комментарии для «МедикФорум» диетолог Василиса Пономарева.Специалист назвала несколько признаков того, что организм может быть зависим от утреннего кофе.По утрам болит голова. Если голова пульсирует в ту минуту, когда вы встаете с постели, возможно, ваше тело жаждет чашки кофе, и как можно скорее. В ожидании кофеина кровеносные сосуды расширяются, что раздражает нервные окончания, которые к посылают сигналы к болевым центрам в мозге, – это вызывает головную боль.«Головные боли могут начаться через 12-24 часа после последней чашки кофе», - заметила Пономарева.Мышечные спазмы. Чрезмерное потребление кофеина может обезвоживать организм, что приводит к мышечным спазмам, особенно в икрах, подколенных сухожилиях или бедрах. Отказ от него также может вызывать мышечные спазмы, говорит эксперт.Раздражительность. Если, пропустив свой утренний кофе, вы становитесь более мрачным и раздражительным, это тоже может быть признаком того, что вы зависите от него больше, чем думаете. Отказ от кофеина означает меньшую активацию симпатической нервной системы, которая ответственна за ощущение хорошего настроения и концентрации. Поэтому ухудшается настроение.Кровяное давление падает без кофе. Употребление кофеина может повысить кровяное давление – отказ от него дает противоположный эффект, приводя к его падению. Когда кровяное давление падает, возможны головокружение, нарушение равновесия, слабость, усталость.Зябкость, холодный пот. Кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и кровоток в организме, что также может повышать температуру тела. У человека, переставшего пить кофе, могут возникнуть внезапные колебания температуры и приступы озноба или происходит выделение холодного пота из-за сужения кровеносных сосудов.