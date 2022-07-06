Новый имплант лечит глаукому и катаракту одновременно

Врачи всё чаще используют новую разновидность имплантов, которая может эффективно сражаться не только с глаукомой, но и с катарактой. Их в ходе простой процедуры можно устанавливать сразу в оба глаза.Глаукома возникает в тот момент, когда зрительный нерв, передающий визуальную информацию от задней части глаза мозгу, повреждается из-за задержки жидкости, сохраняющие здоровье глаза. Сотни тысяч россиян страдают от первичной открытоугольной глаукомы - наиболее распространённого типа этой болезни, риск которой с возрастом и плохой наследственностью увеличивает. Жидкость из зоны глаза не уходит должным образом, что приводит к повышению внутриглазного давления и сдавливания зрительного нерва.И вот теперь на помощь этим пациентам пришёл новый имплант для снижения внутриглазного давления. Его длина 5 мм, толщина 0,6 мм, он изготовлен из гибкого медицинского силикона с тысячами крошечных отверстий, позволяющих влаге свободно вытекать. При этом нет необходимости создавать новые каналы как при трабекулэктомии, вместо этого имплант перенаправляет жидкость в другую существующую дренажную сеть в глазу, называемую супрацилиарным и супрахориоидальным пространством.Имплант может устанавливаться под местной анестезии, при этом проводятся как отдельные операции, так и совместные процедуры по удалению катаракты. Ведь у многих пожилых людей глаукома развивается одновременно с катарактой. Операции длятся менее 30 минут и имеют низкую степень риска.