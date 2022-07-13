ВСД: Советы, которые помогут укрепить сосуды головного мозга

Несколько ПОЛЕЗНЫХ рецептов, которые помогут УКРЕПИТЬ СОСУДЫ головного мозга при вегето-сосудистой дистонии, а также устранить некоторые неприятные симптомы при ВСД. Будьте здоровы!Чтобы «натренировать» сосуды и улучшить кровоснабжение головного мозга, помимо коррекции образа жизни и рациона необходимы правильные физические нагрузки, фиотерапевтические методики, медикаментозное лечение и рецепты народной медицины. Можно попробовать дыхательную гимнастику. Такой комплексный подход поможет не только укрепить сосуды, но и справиться с другими тягостными симптомами ВСД.Как укрепить сосуды головного мозга при ВСД: Лучшие советыКрепкие сосуды – гарантия хорошего самочувствияУкрепляем сосуды правильноЛекарственные препаратыДиета для укрепления сосудов при ВСДНародные средства укрепления сосудовТренировки для сосудов мозгаОтзывы?Крепкие сосуды – гарантия хорошего самочувствияЧасто чувствуете давление в грудной клетке, головные боли? Беспокоят перепады настроения, реагируете на изменения погоды, а доктора говорят, что для этого нет причины? В таком случае причина все-таки есть, и называется она вегетососудистая дистония, или ВСД.Неприятные симптомы этого расстройства вызывает дисбаланс между компонентами нервной системы, отвечающей за «растительные» функции организма:дыхание;кровообращение и работу сердца;пищеварение.Происходит взаимодействие нервных волокон (нервная) и кровеносных сосудов. Когда стенки сосудов теряют упругость, вегетативная иннервация перестает нормально функционировать, и проявления ВСД становятся ярче.Укрепление стенок сосудов головного мозга поможет уменьшить интенсивность и частоту приступов.Укрепляем сосуды правильноДобиться результата, укрепляя сосуды при ВСД, можно только применив комплексный подход:нормализация режима труда и отдыха;отказ от вредных привычек;полноценный сон;полезные физические нагрузки;прием специальных препаратов;использование народных средств;коррекция рациона;применение физиотерапевтических методов лечения по назначению врача.Перед тем как приступать ко всем перечисленным процедурам, проконсультируйтесь с терапевтом или неврологом.Лекарственные препаратыОпределить подходящие для укрепления сосудов мозга лекарственные средства должен доктор после полного обследования. Задача пациента – четко следовать его указаниям, вовремя принимая медикаменты.Врачи рекомендуют витаминно-минеральные комплексы, содержащие витамины групп B, C, E, а также магний. Они укрепляют сосудистые стенки и миелиновую оболочку нервов, нормализуют состояние при ВСД.Витамин B3 также улучшает кровоснабжение головного мозга.Никотиновая кислота приводит к расширению сосудов, что помогает при купировании высокого давления, связанного с обострением ВСД.Средства, изготовленные на основе вытяжки листьев гинкго билоба, оказывают комплексное действие при ВСД. Они улучшают проницаемость стенок мозговых сосудов, нормализуют их тонус, улучшают реологические показатели крови. Высокое содержание антиоксидантов приводит к нейтрализации свободных радикалов, укрепляет капиллярные, венозные стенки.Диета для укрепления сосудов при ВСДСтрадающим вегетососудистой дистонией необходимо придерживаться сбалансированного рациона, основу которого составляют свежие фрукты, овощи, легкоусвояемый белок и клетчатка. При этом важно ограничить частоту употребления блюд, содержащих животные жиры.В рацион включают:растительные масла, особенно ценны для сосудов оливковое, рапсовое;крупы;бобовые;морская рыба жирных сортов – источник омега-3 ненасыщенных жирных кислот;мясо кролика, курицы, индейки.Пользу приносят свежие летние ягоды, в которых содержится много витамина С. Старайтесь регулярно употреблять и компоты из черной смородины, черники, земляники. Не стоит забывать о пользе цитрусовых, киви, абрикосов.Народные средства укрепления сосудовИзбавиться от неприятных проявлений ВСД помогут рецепты народной медицины, передаваемые из поколения в поколение. Ведь целебной силой обладают не только фармацевтические препараты, но и травы, растения, продукты, которые под рукой.Известно, что свежезаваренный черный чай, смешанный с молоком, повышает сосудистый тонус. При ВСД это особенно полезно. Чтобы получить пользу, выпивайте каждый день трижды по чашке чая, разбавив его 50 мл молока.Из свежих или сушеных ягод шиповника врачи рекомендуют заваривать чай, который пьют 3-4 раза в день. Это хорошее средство для укрепления сосудов.Лимон с чеснокомУкрепить и очистить стенки сосудов головного мозга поможет средство на основе лимона.Понадобятся:лимон (1 шт.);чеснок (5 зубчиков);теплая вода (1 ст.).Приготовление:Чеснок пропустить через чесночницу.Из лимона выдавить сок.Смешать чесночную массу с соком лимона.Залить теплой водой.Дать настояться в течение часа.Принимать процеженный напиток в течение недели трижды в день по ? стакана.Смесь для укрепления сосудовПопробуйте собственноручно приготовить смесь, укрепляющую сосуды головного мозга.Для этого понадобятся:курага (урюк);чернослив вяленый;лимоны (с цедрой);чеснок (3 головки);ядра грецких орехов (20 шт.).Как готовить:Промыть, просушить по 500 г сухофруктов.Все ингредиенты провернуть через мясорубку.Залить медом, тщательно перемешать.При ВСД принимать такое вкусное лекарство нужно 2 раза в день (утром, вечером) после еды.Тренировки для сосудов мозгаПомимо укрепления сосудов головного мозга, важная роль в терапии ВСД отводится профилактике застоя крови и лимфы. Помогают в этом физические нагрузки. Они должны быть посильными, не вызывающими сильной усталости, но регулярными.При вегетососудистой дистонии врачи рекомендуют выбрать виды спорта, которыми есть возможность заниматься на улице:бег трусцой;велосипедные, пешие прогулки.Исключаются выраженные силовые нагрузки:тяжелая атлетика;пауэрлифтинг;контактные и жесткие единоборства;виды спорта, связанные с нагрузкой на вестибулярный аппарат.Тренируйтесь ежедневно независимо от погоды за окном. Прогулка продолжается не менее 40 минут, но лучше час-полтора.Действенный способ укрепить сосуды головного мозга – водные процедуры.Доступная из них – контрастный душ. Принимать его необходимо каждое утро, начиная с приятной для тела температуры. Потом на 5–7 секунд становятся под горячий поток и постепенно понижать его температуру практически до ледяной. При ВСД контрастный душ улучшает кровоток, предупреждает спазм сосудов головного мозга, укрепляет их. Положительный эффект будет заметен уже через неделю регулярного выполнения процедуры.Если есть возможность посещать бассейн – воспользуйтесь ею. Плавание тренирует и укрепляет сосудистую систему, повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.Занятия этим видом спорта развивают дыхательную систему, помогая свести к минимуму приступы при ВСД.