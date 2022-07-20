Полезные свойства имбиря
В частности, этот корнеплод облегчает воспаление, приводящее к увеличению живота. Он также содержит ферменты, которые помогают организму легче переваривать пищу, предотвращая вздутие после еды.
Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, поэтому может помочь уменьшить мышечную боль или другие виды воспаления в организме, например артрит.
Пищеварительные ферменты, содержащиеся в имбире, помогают организму переваривать продукты, богатые белком.
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