Личный опыт: что будет с организмом, если выпивать почти по 4 литра воды в день

Избыток воды вредит нашему телу не меньше, чем недостаток. Впрочем, свои плюсы у такого режима питья тоже будут.Врачи и специалисты по правильному питанию не устают повторять, как важно пить достаточно воды. Базовая или минимальная потребность жидкости — это 30 мл на 1 кг массы тела в сутки. Иначе есть риск ощутить на себе все последствия обезвоживания.А работает ли с водой принцип «чем больше, тем лучше»? Журналистка Кайла Гарритано решила поставить эксперимент: пить ровно по галлону (это примерно 3,7 литра) воды каждый день в течение месяца.Стоит отметить, что автор эксперимента, по собственному признанию, ведет активный образ жизни, ей 20 лет, ее рост составляет 5 футов 1 дюйм (примерно 154 сантиметра). Галлон для нее — это больше рекомендуемой нормы, но не чересчур много.В конце месяца Гарритано пришла к нескольким выводам.Стоит отметить, что в обычной жизни мы скорее склонны пить слишком мало воды, нежели слишком много. В среднем, согласно исследованию, проведенному CDC, 43% взрослых выпивают менее четырех чашек воды в день, а 7% заявили, что вообще не пьют воду.Пропало вздутие животаОдин явный плюс от такого количества воды на ежедневной основе точно был: по словам журналистки, обильное питье помогает работать пищеварительной системе. Именно поэтому у тех, кто пьет мало воды, бывают запоры и вздутие живота.Журналистка отмечает, что ее рацион на время эксперимента не был каким-то особенно здоровым: она могла временами и переедать, и есть много соли. Однако обилие воды помогло ей не чувствовать вздутия живота или дискомфорта.Появились головные болиВпрочем, не обошлось и без неприятных побочных эффектов. Как известно, от обезвоживания голова может болеть. Однако, как выяснила Гарритано, болеть голова может и от переизбытка воды!Если вы пьете слишком много, есть риск, что у вас разовьется гипонатриемия — то есть уровень натрия в вашем организме будет катастрофически низким.Вот несколько симптомов этого состояния:головная боль;тошнота;ощущение усталости и разбитости;спутанность сознания.В туалет пришлось бегать чащеСамое, пожалуй, очевидное последствие эксперимента — журналистка стала гораздо чаще ходить в туалет.Тело стремиться избавиться от лишнего в организме — в том числе и от лишней воды. Почки отфильтровывают все отходы из крови и избавляются от излишка жидкости. Однако слишком большое количество воды перегружает почки, что может привести к самым неприятным последствиям.Проснулась жаждаЧеловек быстро привыкает к таким дозировкам воды, поэтому жажда дает о себе знать гораздо чаще. Впрочем, признается журналистка, сначала ее тело было скорее шокировано.Чувство насыщения приходит быстрееВода — отличный помощник для тех, кто пытается похудеть. Как известно, она ускоряет обмен веществ и помогает «вымывать» лишний жир из организма, пишет Гарритано на портале Eat This, Not That!Кроме того, вода помогает дольше чувствовать себя сытым и отказаться от нездоровых перекусов. Количество потребляемых калорий тоже уменьшается — и человек постепенно худеет.Мнение эксперта: для полных переизбыток воды особенно опасенЭксперимент в своем телеграм-канале прокомментировала врач-эндокринолог Зухра Павлова.Специалист отмечает: пить воду действительно важно, но делать это лучше в разумных пределах — из расчета 30-40 мл на килограмм веса. Получается, что при обычной погоде человеку, который весит 60 кг, нужно не менее 2 литров в день. Эта норма может увеличиваться в жару.А как рассчитать норму воды для человека с очень большим весом? Как правило, ожирение сопряжено с болезнями — в том числе и с болезнями почек, поэтому переизбыток воды может быть особенно опасным. В таком случае норму лучше рассчитывать для «идеального» веса: из роста в сантиметрах нужно вычесть 100. То есть для человека ростом в 160 см норма составит те же 2 литра.