Натуральное средство от варикоза

Оно может помочь уменьшить проявление варикозного расширения венВарикозное расширение вен, или варикоз, является одной из эстетических проблем, которой наиболее подвержены взрослые женщины. Он развивается, когда вены расширяются и препятствуют нормальному возвращению крови к сердцу.Обычно, при помощи клапанов в венах поток крови направляется от ног к сердечной мышце. Но со временем они могут деформироваться и, следовательно, образуется варикоз.Это может быть результатом вредных привычек, таких как малоподвижный образ жизни или курение, но у некоторых людей варикозное расширение вен развивается как следствие генетических проблем, беременности и гормонального дисбаланса.Первоначально он проявляется в легкой форме, в виде венозных «сеточек», но, постепенно, формируются выступающие вены на ногах.Очень важно начать своевременное и эффективное лечение, потому что в дополнение к тому, что ноги плохо выглядят, варикоз может вызвать воспаление и боль.К счастью, сегодня существует много средств, которые помогут значительно уменьшить проявление этой проблемы, и вам совершенно не нужно тратить большие суммы денег на них.На самом деле, самостоятельно и при помощи натуральных ингредиентов, мы можем приготовить очень эффективные и недорогие средства.На этот раз мы хотим поделиться с вами рецептом крема из алоэ, моркови и яблочного уксуса, который поможет вам победить варикоз. Обязательно попробуйте его!Благодаря каким свойством это натуральное средство поможет лечить варикоз?Лечение на основе алоэ вера, моркови и яблочного уксуса выступает в качестве дополнения к диете и спорту, оно поможет снять воспаление и уменьшить варикозное расширение вен.Этот продукт используется наружно, поэтому вы можете использовать его ежедневно для того, чтобы стимулировать кровообращение и уменьшить боль.Гель алоэ вера, один из его основных активных веществ, хорошо известен в косметической промышленности за его питательные свойства и способность к увлажнению. Он обладает также противовоспалительным и сосудорасширяющем действием, что помогает уменьшить размер пораженных вен и обеспечить нормальный приток крови.Также в геле алоэ вера содержится значительное количество антиоксидантов и воды, поэтому его легко нанести, не повреждая кожу.Другой его компонент, морковь, характеризуется тем, что является источником бета-каротина и антиоксидантов, которые предотвращают преждевременное старение кожи и появление пигментных пятен. Витамины, минералы и клетчатка делают этот овощ незаменимой частью здоровой диеты.При варке морковь приобретает мягкую консистенцию и очень легко наносится, что облегчает ее местное использование.Многие из ее активных соединений используются как часть укрепляющих процедур, так как они улучшают эластичность кожи и предотвращают ее обвисание. Кроме того, морковь является отличным продуктом, улучшающим состояние варикозных вен, поскольку она стимулирует кровоток и уменьшает воспаление.И наконец, последний компонент нашего средства — это яблочный уксус, питательный, тонизирующий, в нем содержатся мощные противовоспалительные соединения, которые очень уместны в этом лечении.Непосредственное нанесение уксуса на кожу помогает восстановить нормальный размер пораженных вен и обеспечивает чувство облегчения от стресса и тяжести в ногах, которые обычно сопровождают варикоз.Как приготовить это средство против варикозаРецепт приготовления этого средства очень прост и не займет слишком много времени, в нем всего три ингредиента.Тем не менее, перед тем, как начать лечение, хотим предупредить, что это лишь дополнение к основному лечению, это средство не работает в одиночку.Несмотря на то, что постоянное использование улучшает кровообращение и общее состояние вен, вы должны сочетать его применение с правильной диетой и регулярными физическими упражнениями, чтобы достичь желаемого эффекта.Ингредиенты:1 большая морковь2 листа алоэ вера3 столовые ложки яблочного уксуса (30 мл)Приготовление:Почистите морковь, нарежьте ее мелкими кусочками и варите в кастрюле с водой до мягкого состояния.Когда все будет готово, разомните ее в пюре при помощи вилки.Разрежьте листья алоэ ножом и выдавите гель, который содержится внутри.Смешайте его с морковью и яблочным уксусом.После того, как вы получите пасту, по консистенции похожую на сливки, приступите к нанесению этого средства.Как его применять:Проведите отшелушивание ног перед нанесением крема, чтобы он хорошо впитался.Затем распределите крем на участках с варикозом и сделайте легкий массаж, от лодыжек до икр.Оставьте средство на 30 — 40 минут и смойте холодной водой.Повторяйте эту процедуру каждый день, следуя этой инструкции.Вам совершенно не нужно тратить огромные деньги на дорогие коммерческие процедуры, чтобы справиться с этой проблемой.Если вы прислушаетесь к нашим советам и будете последовательно и регулярно использовать это средство, вы заметите результат.