Солнечный свет делает мужчин более голодными

Воздействие солнечных лучей усиливает ощущение голода у мужчин намного более заметно, чем у женщин. К такому удивительному выводу пришли учёные из Университета Тель-Авива.Стоимость разного рода сэндвичей, мороженого и прохладительных напитков на пляже намного выше, чем в магазинах где-нибудь поблизости. И вот теперь выясняется, xто именно мужчинам приходится за них чаще всего расплачиваться, причём вовсе не потому, что они джентльмены и не позволяют это делать подругам. Израильские исследователи установили, что под воздействием солнечных лучей чувство голода у мужчин вырастает более значительно, чем у женщин. Это исследование основано на изучении пищевых предпочтений около 3 000 израильтян в летний период.Наблюдения показали, что у мужчин солнечный свет активирует белок под названием p53, который сигнализирует организму о необходимости производства гормона грелина, стимулирующего аппетит. У женщин гормон эстроген блокирует воздействие между p53 и грелином, поэтому на них солнце не производит такого воздействия. Вот почему аппетит вырастает именно у представителей сильного пола. Всё это было подтверждено и на лабораторных моделях, так что установлены ещё одни характерные различия между мужчинами и женщинами в деле активации метаболического механизма.Исследование показывает, что солнечный свет вызывает выработку белка p53 для того, чтобы восстановить повреждения ДНК на коже. Но появление этого белка приводит к разному действию в мужском и женском организме. В мужском он также провоцирует голод, а женский гормон эстроген этого не даёт. Следовательно, именно кожа является основным регулятором энергии и аппетита, как у лабораторных животных, так и у людей.