Ученые научились определять болезни по анализу слез

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По слезам можно определить заболевания глаз, признаки диабета и даже рака. Об этом сообщил ученый Фэй Лю из Медицинского университета Вэньчжоу (Китай), автор исследования и разработки.По его словам, в будущем технология позволит людям проводить анализы прямо дома. Подобно моче и слюне, слезы несут определенную информацию о состоянии организма. Поэтому ученые разработали новый подход к анализам. В первых опытах они использовали слезы коллег. Собранную жидкость поместили в устройство с нанопористыми мембранами, которые вибрировали и впитывали раствор. В результате удаляется влага и остается ее содержимое, необходимое для исследования.Как выяснилось, что различные типы заболеваний оставляют свои молекулярные отпечатки в слезах людей. Эти молекулярные следы могут помочь практикующим врачам отслеживать, как развивается диабет или другое заболевание у пациентов.С тех пор как около 100 лет назад Александр Флеминг, нобелевский лауреат, обнаружил, что человеческие слезы содержат антисептические белки, также известные как лизоцим, исследователи пытались разгадать тайну того, как они уничтожают довольно крупные бактерии. Результаты исследования показали, что лизоцимы содержат специальные отростки, которые, подобно человеческим челюстям, цепляются за ряды клеточных стенок и прогрызают их. Ученые надеются, что этот принцип может быть использована для обнаружения раковых молекул, передает ACS Nano.