Бананы и лосось защитят от вреда солёной диеты

Употребление таких продуктов питания, как бананы, авокадо и лосось, может помочь уменьшить негативное воздействие соли в рационе женщины. К какому выводу пришли исследователи из Амстердамского университета.Учёные из Нидерландов установили, что чем больше калия содержится в рационе, тем ниже артериальное давление, особенно у женщин, которые налегают на соленую пищу. А это крайне актуально для российских реалий, поскольку наши соотечественники постоянно употребляют разного рода солёные продукты вроде маринованных огурчиков и квашеной капусты. Также, статистика показывает, что российские граждане обильно солят супы, вторые блюда, салаты, предпочитая даже чёрный хлеб, густо посыпанный солью. Соль увеличивает содержание натрия в организме, который задерживает вывод воды. А это провоцирует рост артериального давления.Хорошо установлено, что солёная диета приводит к гипертонии, что в свою очередь повышает риск инфарктов и инсультов. Людям не рекомендуется употреблять более 6 г соли в день, но этого довольно сложно добиться, поскольку мы съедаем большое количество переработанной пищи и не знаем, сколько в ней содержится соли. Поэтому нужно искать способы противодействия негативному эффекту соленой диеты на наше здоровье и особенно давление.В ходе исследования с участием 11 000 мужчин и 13 500 женщин было обнаружено, что употребление насыщенных калием продуктов позволяло уменьшить показатели давления. И к сожалению, это наблюдалось только у женщин, но не у мужчин. А значит, представителям сильного пола нужно более строго следить за количеством соли в рационе.