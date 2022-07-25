Врач Дубинин рассказал, как понять, что у вас был инфаркт

Можно ли не заметить сердечный приступ? Да! Как узнать о том, что у вас был инфаркт, объясняет врач.Инфаркт не всегда проявляется явными болевыми симптомами — давящим чувством в груди, прострелами под лопатку и одышкой. Сердечный приступ вполне способен пройти незамеченным для человека.Так, без боли инфаркт может протекать, например, при диабете и человек вполне способен перенести его на ногах — бессимптомно и незаметно.Так как же узнать, что был инфаркт?врач-эпидемиолог, бывший сотрудник НИИЭМ им. Гамалеи.Кто может не заметить инфаркт- Нередко человек узнает, что у него случился инфаркт, только на ежегодном плановом осмотре при расшифровке электрокардиограммы, — рассказывает врач Николай Дубинин. — Пациент просто не обращает на симптомы внимания, а иногда — приписывает их проявлениям других болезней. Особенно часто это случается с людьми с пониженным болевым порогом, у пациентов с сахарным диабетом (они не всегда адекватно чувствуют уровень боли), у людей, занимавшихся боксом и разными видами борьбы.Инфаркт без симптомов может быть и у женщин — из-за особенностей организма, отмечает доктор.- Боль у женщин может ощущаться не в области сердца, а в желудке, — говорит Николай Дубинин. — Поэтому они списывают неприятные ощущения на расстройство желудка, отравление.Также незамеченным инфаркт может быть у людей с лекарственной или наркотической зависимостью.Чем опасен инфаркт без симптомовЕсли вы переживаете, что у вас был инфаркт, но он прошел незамеченным, вспомните, не было ли необычных симптомов, которые вполне могли быстро пройти, или предвестников сердечного приступа.При любых сомнениях, надо пройти обследование у кардиолога, чтобы получить рекомендации и предотвратить возможные последствия серьезного сбоя в организме.- Перенесенный на ногах инфаркт не менее опасен, чем обширный инфаркт миокарда, — объясняет Николай Дубинин. — Если вовремя не обратить внимания на признаки болезни, начинается некроз ткани, пораженный участок отмирает, возникает сердечная недостаточность. Итогом может стать разрыв сердца и внезапная смерть.Симптомы инфарктаболь в сердце, распространяющаяся за грудиной, на шею, плечи, спину,онемение пальцев (из-за перебоев кровоснабжения),головокружение,сильное потоотделение (так называемый «холодный пот»),чувство тошноты.Предвестники инфарктаВнезапное головокружение, за которым следуют болевые ощущения в области сердца разной интенсивности. Они могут распространяться по рукам, ногам, на нижнюю челюсть.Женщины могут ощущать боль в животе, в желудке.Часто боль может быть такой силы, что возникает подозрение на острый аппендицит.