Помогут ли занятия пилатесом быстрее подниматься по лестнице

К британскому доктору Мартину Скарру обратилась пожилая женщина, у которой на МРТ выявили искривление позвоночника в его основе или сколиоз, а также дегенерацию некоторых межпозвоночных дисков и позвонков, что вызывает определённую боль. Женщина интересуется, следует ли ей попробовать пилатес, поскольку другие формы физиотерапии пока не помогают.Вы описали довольно распространённую картину дегенерации позвоночника, среди потенциальных причин которой остеопороз, а также воспаления суставов, соединяющих кости позвоночника. Чаще всего это объясняется возрастными процессами, хотя генетика, неправильное питание и чрезмерные перегрузки в течении жизни (поднятие тяжестей по работе, к примеру) тоже играют свою роль.Помимо боли, что вы испытываете, ещё одной проблемой являются воспаления. Таким образом организм пытается восстановить ущерб, испытываемый костями, но воспалительная реакция приводит к сужению позвоночного канала, который передает нервные сообщения между туловищем и конечностями. Из-за этого сужения увеличивается давление на нервы, что приводит к болям в ногах.Лечение позвоночных болей - сложный процесс, и на пути подбора адекватной терапии приходится неоднократно совершать ошибки. Я бы порекомендовал вам придерживаться того режима физических нагрузок, который уже прописали специалисты до тех пор, пока они не скажут, что он абсолютно неэффективен. Не пробуйте ничего самостоятельно, включая другие виды тренировок вроде пилатеса. Если совсем ничего не поможет, то неврологи могут рассмотреть возможность проведения хирургической операции для облегчения давления на нервы в позвоночнике.