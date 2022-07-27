Витаминная жара: дополняем летний рацион

Казалось бы, летом в изобилии любых овощей, фруктов и даже солнечного света. Достаточно есть всего полезного и побольше, долго гулять и про различные биодобавки можно забыть до зимы. На самом деле все не так просто. Спойлер: витамины нужно принимать круглый год.Радикально противоположный подход — пить мультивитаминные комплексы в любой сезон — тоже не верен. Умеренность и разумный подход нужны во всем, особенно, если речь идет о собственном здоровье.В этой статье мы расскажем, в каких витаминах нуждается наш организм летом*. А на сайте biogena-russia.ru можно подобрать необходимые вам добавкиНе достигшие целиНесмотря на то, что летние фрукты и овощи, особенно эндемичные для вашего региона, действительно насыщают организм полезными веществами, они не могут восполнить дефицит витаминов полностью. Причина – в самом организме. Дело в том, что большая часть полезных веществ всасывается в кишечнике. Однако сложная экологическая обстановка, загрязненная питьевая вода, стрессы и недосыпы мешают желудочно-кишечному тракту в полной мере выполнять свою функцию. И большая часть витаминов, микро- и макроэлементов просто не усваивается.Это приводит к опасной ситуации, когда мы думаем, что едим много свежих растений и все в порядке. А на самом деле организм испытывает дефицит самых необходимых веществ.Быстрее, выше, сильнее, жарчеЛетом из-за высоких температур обмен веществ в организме ускоряется, в результате потребность в витаминах возрастает. Кроме того, мы пьем много воды, которая вымывает полезные вещества. Все это приводит к тому, что потребность в витаминах и вовсе возрастает.Кроме того, летом наша физическая активность возрастает, и это опять же приводит к повышенному расходу необходимых полезных веществ.Витамины №1Если у вас нет хронических заболеваний, которые вносят свои особенности в функционирование организма, то вероятнее всего летом вы испытываете дефицит:витамина Авитаминов группы ВжелезамедиселенахромацинкаЖители северных регионов помимо этого испытывают дефицит витамина D даже летом.Выход в летоЭксперты рекомендуют летом прием витаминных комплексов, разработанных специально для этого времени года. Либо можно принимать моновитаминные препараты. Однако в последнем случае стоит обязательно проконсультироваться с личным врачом, чтобы избежать гипервитаминоза.Ну и конечно не стоит забывать о том, что отдельное внимание стоит уделять здоровью кишечника, где и происходит всасывание полезных и питательных веществ. А значит, достаточно отдыхать, спать не менее восьми часов, много гулять, не переохлаждаться и не перегреваться. И обязательно сохранять хорошее настроение* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний