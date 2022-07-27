Врач предупредил о побочных эффектах кофе
Кофе стимулирует центральную нервную систему человека, повышая возбудимость. Если не дозировать его прием есть вероятность ухудшения сна, предупредил врач. «На фоне бессонницы и употребления более двух-трех чашек кофе в день может возникнуть раздражительность и, возможно, агрессивность», — подчеркнул он.
Большое количество кофеина может приводить и к тревожному состоянию.
Для снижения побочных эффектов после употребления кофе Казанцев посоветовал уменьшить количество выпитых чашек в день или отказаться от напитка вовсе.
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