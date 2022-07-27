Врач рассказала о неожиданных причинах кожного зуда

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кожный зуд может предупреждать о нехватке витаминов, гипотиреозе и депрессии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.По словам эксперта, одной из причин кожного зуда может быть недостаток жирорастворимых витаминов А и Е."Это те витамины, которые участвуют в регенерации кожных покровов. Благодаря им она становится эластичной",– уточнила терапевт.Чтобы избавится от кожного зуда в этом случае, необходимо сбалансировать рацион. В нем должны быть овощи, фрукты, продукты животного происхождения, рекомендует Романенко."Другая причина кожного зуда или изменения кожных покровов – это нарушения работы щитовидной железы. Снижение выработки гормонов щитовидной железы ухудшает энергообеспечение во всем организме",– рассказала терапевт в интервью программе "Доктор 24".Причиной зуда также может быть депрессия, предупреждает врач."Что такое депрессия? Нарушение выработки нейромедиаторов – дофамина и серотонина. Они отвечают за наше настроение, работоспособность. Когда нарушается выработка этих нейромедиаторов, люди начинают страдать, страдает их нервная система, нарушается передача нервных импульсов. И одним из признаков депрессии является кожный зуд",– говорит Романенко.При этом зуд может возникать в разных местах, продолжает она. В этом случае бесполезно принимать биологические добавки, необходима помощь специалиста.Еще одной причиной неприятных симптомов на кожи может стать слишком частое и неправильное купание. Кроме того, не стоит купаться под слишком горячей водой, это может спровоцировать избыточную выработку кожного сала."Если кожа становится такой жирной, это будет хорошая питательная среда для разных бактерий. И тогда уже причиной зуда будут гнойничковые воспалительные заболевания кожи",– подчеркнула Романенко.Эксперт добавила, что если зуд длится дольше двух недель, сопровождается изменением цвета кожи, повышением температуры, увеличением количества гнойно-воспалительных элементов на теле, то это повод незамедлительно обратиться к специалисту.