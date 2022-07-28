Почему полезно ежедневно пить воду с огурцом

Вода с огурцом — отличное освежающее средство, помогающее справиться с летним зноем, но не только. Такое питье еще и обеспечивает организм ценными минеральными веществами.Огуречная вода обладает множеством целебных свойств. Например, она уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как активирует удаление избытков натрия из почек, благодаря чему нормализует артериальное давление*.Вода с огурцом содержит витамин К, который полезен для костей. Кроме того, в огурцах есть витамины А и C, а также марганец и другие полезные элементы. То есть, ежедневное употребление огуречной воды помогает защититься от нехватки микроэлементов.Сахарный диабет, заболевания органов зрения и болезнь Альцгеймера — вот лишь некоторые из недугов, риск развития которых снижает огуречная вода*. В огурцах содержатся вещества из группы антиоксидантов, которые защищают клетки организма от окислительного стресса, уменьшая интенсивность процесса старения. Плюс, огуречная вода способствует детоксикации, что тоже немаловажно в контексте замедления старения. Еще один эффект — вода с огурцами помогает похудеть, если использовать ее в качестве альтернативы более калорийным напиткам.