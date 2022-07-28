Сколько часов в неделю нужно заниматься спортом
На этот раз они подоспели из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета (США), Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) и Сеульского национального университета (Южная Корея).
Там специалисты провели исследования, в ходе которых выяснили: взрослые, которые в неделю тратят от 300 до 600 минут на умеренную двигательную активность или от 150 до 300 минут — на интенсивные тренировки, имеют самый низкий уровень смертности.
Так что выбираем досуг по душе (хоть простые пешие прогулки), ведем подсчеты времени и будет нам счастье. Главное — не сидеть сложа руки. Если, конечно, это не часть йога-практики.
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