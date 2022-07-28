Продолжительность видеоигр не влияет на психику

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Исследователи из Оксфордского института интернета установили, что от объема проведённого за видеоиграми времени общее психическое состояние здоровья геймеров почти не изменяется. В исследовании приняли участие 39 000 поклонников видеоигр.Среднестатистический геймер должен тратить на свою страсть более 10 часов каждый день, чтобы это хоть как-то начало сказываться на его психике, как показало исследование. Причём значительную роль в этом вопросе играют и причины того, почему он так много играет. Психологическое самочувствие определялось посредством вопросов об уровне удовлетворённости жизнью и показателях таких эмоций, как счастье, печаль, гнев и фрустрации.Проведённая теми же самыми исследователями в 2020-ом году работа по тому же вопросу, затронувшая значительно меньшую группу геймеров, показала, что тратившее большее количество времени на видеоигры люди ощущали себя более счастливыми. Здравый смысл подсказывает, что если вы имеете больше времени на видеоигры, то, вероятно, являетесь и более счастливым человеком.Однако существует распространённое мнение о том, что видеоигры могут быть вредны для нас. Геймеров обычно изображают людьми очень ограниченными, у которых нет других интересов, а уровень стресса постоянно повышен. Именно поэтому исследователя и решили выяснить, сколько нужно тратить времени на видеоигры, чтобы это негативно сказалось на психологическом самочувствии. Оказалось, что если геймеры играли только из-за своего желания, а не из-за за какой-то обязанности, то они чувствовали себя лучше.