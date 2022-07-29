Ожирение и метаболический синдром

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Проведем маленький тест. Вы знаете объем своей талии? Поверьте еще раз: он не должен превышать 80 сантиметров.В бутылке лимонада емкостью 0,33 литра растворено целых восемь кусочков сахараВсемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) признала ожирение глобальной эпидемией и взяла его под свой контроль. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2025 году число страдающих этим недугом достигнет 300 миллионов человек.Ни одно заболевание не вызывает сегодня такого количества дискуссий, как избыточный вес и ожирение. Каноны красоты постоянно меняются: в XIX столетии пышнотелые красавицы вдохновляли мужчин ничуть не меньше, чем в конце XX века длинноногие и абсолютно плоские девушки. Такая двойственность в оценке полноты отразилась даже на медицинской трактовке понятия «ожирение». Длительное время его не рассматривали как болезнь, хотя оно имело к этому все предпосылки. Сегодня врачи смело заявляют, что избыток веса медленно, но верно подрывает работу жизненно важных систем и в конце концов может привести к преждевременной смерти. Медики даже смогли доказать, что тучные люди живут меньше на целых 20 лет.СКОЛЬКО ВЕСИТЬ В КИЛОГРАММАХ?Каковы основные причины появления избыточного веса? Первая – наследственность и нарушение работы эндокринной системы, а вторая ( и самая распространенная ) – малоподвижный образ жизни и переедание. Пик ожирения обычно приходится на 45-55 лет. Но если оно имеет генетическую природу, то может настичь вас и в более раннем возрасте. Заболевание выбирает, как правило, физически малоактивных людей, особенно если они не представляют своей жизни без жирной и питательной пищи и не терпят никаких ограничений. А между тем простой расчет калорий показывает, что достаточно лишнего бутерброда с сыром или стакана молока в день, чтобы масса тела увеличилась на десять килограммов за десять лет. С фактами не поспоришь.Жир, как правило, предпочитает откладываться в своем, заранее определенном месте – у мужчин в области живота и выше, а у женщин на бедрах и ягодицах. Для того чтобы определить отклонение от нормального веса и степень ожирения, предлагаем вам вычислить индекс массы вашего тела ( ИМТ ). Если расчеты показывают, что пора худеть, не старайтесь утешить себя мыслью, дескать, в таблицу вкралась ошибки, и не отмахивайтесь от проблемы, а срочно приступайте к ее решению. В противном случае вы можете серьезно подорвать свое здоровье.Главная опасность ожирения в том, что в самом начале заболевание проявляется лишь увеличением форм и прибавлением в весе. «Подумаешь, лишние пять килограмм, - говорите вы, - в любой момент я их легко сброшу!» И продолжаете заедать неприятности и стрессы в надежде, что когда они закончатся, вы вновь обретете прежние формы. А где пять килограммов, там и десять, и избавиться от них, оказывается, совсем не просто. Тем более что на первый план выходит уже не эстетическая проблема, а медицинская: врач ставит диагноз – ожирение II или III степени. Откуда ни возьмись появляется одышка – сначала при достаточно серьезных физических нагрузках, а потом и при подъеме по лестнице и даже просто при быстрой ходьбе.СЕРДЕЧНАЯ «БЛОКАДА»Лишние килограммы становятся непосильной ношей и для опорно-двигательного аппарата: появляется склонность к артрозам, полиартритам, изменениям структуры позвоночника. Он становится малоподвижным. Не выдерживая тяжести, стираются межпозвоночные диски, вылетают позвонки, защемляются нервные корешки и воспаляются суставные хрящи.Тяжелые же формы ожирения сопровождаются гипергидрозом (потливостью) в области кожных складок, что очень часто приводит к развитию дерматитов, экземы и фурункулов. У тучных женщин нарушается репродуктивная функция, у мужчин снижается потенция и возрастает риск заболевания простаты.Но это еще не все! По данным клинических исследований, у чрезмерно полных людей наблюдается органические изменения сердечно-сосудистой системы, которые могут привести к гиперфункции миокарда и атеросклерозу. Только представьте: сердце словно окружено жировым панцирем – жир пропитывает даже сердечную мышцу и может составлять половину его общей массы. Картина не из приятных! Впоследствии к сердечной недостаточности добавляются нарушения функции органов дыхания, учащаются ларингиты, трахеиты, застойные бронхиты, пневмонии и пневмосклероз.СИНДРОМ ХВ последние десятилетия ученые и клиницисты стали комплексно рассматривать различные метаболические нарушения и заболевания, связанные с ожирением. В результате они пришли к выводу, что эти патологии имеют общие проявления, и объединили их под названием «метаболический синдром».Охарактеризовать его можно как набор изменений в организме, приводящих к глубокому нарушению обмена веществ. Впервые на данную проблему обратил внимание профессор Равен в 1988 году и предложил назвать ее синдромом Х. Ученый провел собственные исследования и доказал, что сочетание ожирения, гипертонии, повышенного уровня холестерина и сахара в крови – кратчайший путь к инфаркту и инсульту.Метаболический синдром, или синдром Х, - своего рода расплата за нашу урбанизацию: гиподинамию, неправильное питание и малоподвижный образ жизни, который в дальнейшем может обернуться серьезными проблемами для здоровья. Существует даже условная схема этих последствий: Метаболический синдром – 10-20 лет – Атеросклероз – 10-20 лет – Инфаркт, инсульт.О наличии метаболического синдрома можно говорить, если у человека имеется не менее трех из следующих симптомов:избыточный вес;артериальная гипертония;повышение уровня сахара в крови;дислипидемия ( изменение соотношений липидов в крови );ранний атеросклероз;ишемическая болезнь сердца;подагра;повышение уровня мужских половых гормонов у женщин.Кстати, по данным статистики, синдромом Х страдает около 20% лиц среднего и пожилого возраста. И их количество с каждым годом растет.К счастью, заболевание поддается коррекции. Конечно, процесс этот длительный и постепенный, поэтому рассчитывать на мгновенный эффект не приходится. Начинается он с медленного похудения, не более чем на 500 граммов в неделю. За год потеря веса должна составлять 10-15%, за второй – еще 5-7%. Во время лечения придется жестко ограничить употребление углеводов, соли, животных жиров, острых блюд и алкогольных напитков. Питаться лучше всего дробно, не реже четырех - пяти раз в день, а пить обычную воду без газа – не менее 1,5 литров в день. Следующей ступенькой на пути к оздоровлению станут физические нагрузки в фитнес-клубе или бассейне под руководством тренера.Жир – самый энергоемкий продукт (один грамм дает девять килокалорий). Он не расщепляется полностью и легко откладывается про запас, практически не требуя на это энергетических затрат. Поэтому при ожирении следует увеличить количество растительных жиров в рационе, ограничить продукты, богатые холестерином и насыщенными жирными кислотами.Скрытые жиры прижились в еде фаст-фудов, замороженных продуктах, которые широко представлены на прилавках магазинов. А рафинированные углеводы прекрасно чувствуют себя в сладких газированных напитках. К примеру, в бутылке лимонада емкостью 0,33 литра растворено целых восемь кусочков сахара.Проведем маленький тест. Вы знаете объем своей талии? Поверьте еще раз: он не должен превышать 80 сантиметров. Несколько больше его значение ( от 81 до 87 сантиметров ) свидетельствует об ожирении и о вероятности развития связанных с ним осложнений. Итак, вы измерили талию. Число выше нормы? Пора принимать меры.НЕ БОЛЬШЕ 80!От радикальных методов, таких как липосакция или пластическая операция по уменьшению жировых отложений, отказываемся сразу. Они дают хороший косметический эффект, но не устраняют причины появления лишнего веса. Соблюдение строгих диет тоже не подходит – результат неустойчив: масса снижается, но лишь на какое-то время.Поэтому первое, что необходимо сделать, - ограничить поступление энергии с пищей до 500-1000 ккал в сутки. Чтобы не превысить эту норму, купите счетчик килокалорий и составьте собственную программу похудения, предусмотрев разгрузочные дни ( молочные, кефирные, рисово-компотные и арбузные один - два раза в неделю ) и физические нагрузки различной интенсивности. Придерживайтесь также следующих рекомендаций.Старайтесь как можно больше двигаться. Даже если вы живете на 20-м этаже, пройдите несколько лестничных пролетов пешком. Очень полезно!Вспомните, что помимо автомобиля есть замечательное оздоровительное средство передвижения – велосипед. Катайтесь на нем ежедневно неподалеку от дома, а еще лучше – в ближайшем парке.Дайте себе слово ежедневно проходить пешком не менее трех километров.Дома, если у вас есть помощница по хозяйству, возьмите на себя часть ее обязанностей.На даче займитесь ландшафтным дизайном, поменяйте шахматы на теннис или семейный футбол.В отпуске не отсыпайтесь на пляже, а отправляйтесь в походы по окрестностям – вы не только узнаете много интересного, но и обязательно сбросите пару лишних килограммов.Ограничения в еде и ежедневная физическая нагрузка вряд ли доставят вам большое удовольствие, поэтому сочетайте полезное с приятным: дополните рутину походами в SPA-салон, водолечением ( сероводородными, йодобромными, радоновыми и контрастными ваннами ), подводным душем-массажем, грязелечением. Но помните: все процедуры нужно проводить по рекомендации врача и под его наблюдением. Доктор не только следит за вашим общим состоянием, но и обращает внимание на то, чтобы масса тела уменьшалась именно за счет жировой, но ни в коем случае не мышечной ткани.ФАРМАЦЕВТИКА И ЗДОРОВЬЕЕсли снижение веса с помощью диеты и физических нагрузок дается вам крайне тяжело, советуем принимать биологически активные добавки. Прекрасный лечебный эффект метаболических нарушений дают нутрицевтики и антиоксиданты. Например, при наличии преддиабета последние ( альфа-липоевоя кислота, коэнзим Q-10 ) помогают клеткам лучше усвоить глюкозу. Что касается коррекции жирового обмена, то сегодня на фармацевтическом рынке есть достаточно качественные липидосодержащие и сосудистые препараты – ангиопротекторы.Проконсультируйтесь с специалистом – он грамотно оценит все факторы риска, разработает долговременную комплексную программу их коррекции и будет контролировать ее выполнение. А вот от вас требуется четкое выполнение всех рекомендаций и максимум усилий: это 60-70% успеха. И помните, что все известные в мире растительные или синтетические препараты способны вывести из организма только 30-40% жира.При метаболическом синдроме очень полезна морская капуста. Дневная профилактическая доза – всего две чайные ложки водорослей: сухих, консервированных, маринованных, приготовленных в виде различных салатов. В суп, овощное пюре и чай можно добавлять сухую морскую капусту. Противопоказаний у этого продукта нет, за исключением непереносимости йода.