Врач-диетолог Мухина объяснила, что может послужить резкому набору веса на примере Брендана Фрейзера

Брендан Фрейзер, сыгравший главных героев в фильмах "Джордж из джунглей" и "Мумия", шокировал публику избыточным набором веса. Врач-диетолог Марият Мухина предположила из-за чего секс-символ 90-ых мог так растолстеть.Мухина считает, что в случае с Фрейзером, резкому набору веса могли послужить сразу несколько факторов, учитывая последние события в жизни актера. Фрейзер пережил развод, скандал с харассментом, проблемы со здоровьем и хронический стресс. Кроме того, допустила врач, актер мог специально набрать вес для съемок в фильме.Эксперт считает, стремительный набор лишнего веса мог начаться из-за приемов антидепрессантов. Мухина подчеркнула, что в США это распространенное лекарство от депрессии, которое способствует ожирению.