Врач-диетолог Мухина объяснила, что может послужить резкому набору веса на примере Брендана Фрейзера
Мухина считает, что в случае с Фрейзером, резкому набору веса могли послужить сразу несколько факторов, учитывая последние события в жизни актера. Фрейзер пережил развод, скандал с харассментом, проблемы со здоровьем и хронический стресс. Кроме того, допустила врач, актер мог специально набрать вес для съемок в фильме.
Эксперт считает, стремительный набор лишнего веса мог начаться из-за приемов антидепрессантов. Мухина подчеркнула, что в США это распространенное лекарство от депрессии, которое способствует ожирению.
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