Врач рассказала, как можно использовать эфирные масла в быту

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Доктор Наталья Кондакова рассказала, какую пользу здоровью могут принести эфирные масла, и как ими пользоваться в повседневной жизни.О возможностях ароматерапии сегодня говорят многие. Но не нужно быть экспертом, чтобы использовать эфирные масла в быту, в повседневной жизни. Они помогут решить целый ряд проблем. Врач делится личным опытом.«Масла в аромадиффузоре сделали меня более спойкойной. Это факт. Лаванда на вечер — шикарный сон ночью», — говорит эксперт.С помощью масел можно ухаживать за кожей. Все то же масло лаванды в чистом виде нанесенное на кожу способно облегчить симптомы после солнечного ожога, заживить царапину, убрать мозоли.В женской интимной гигиене маслам тоже есть применение — просто капните пару капель масла чайного дерева на ластовицу трусиков. Помогает даже от молочницы.Отлично помогает масло чайного дерева и от высыпаний на лице — аккуратно наносим масло на прыщики.Масло лаванды и ладана можно добавлять в массажный крем — эффективность массажа значительно возрастет.Кроме того, эфирные масла применяют при лечении паразитоза (в частности лямблиоза). Есть доказанный эффект от аромамасел при лечении анемии.