Врач рассказала, как можно использовать эфирные масла в быту
О возможностях ароматерапии сегодня говорят многие. Но не нужно быть экспертом, чтобы использовать эфирные масла в быту, в повседневной жизни. Они помогут решить целый ряд проблем. Врач делится личным опытом.
«Масла в аромадиффузоре сделали меня более спойкойной. Это факт. Лаванда на вечер — шикарный сон ночью», — говорит эксперт.
С помощью масел можно ухаживать за кожей. Все то же масло лаванды в чистом виде нанесенное на кожу способно облегчить симптомы после солнечного ожога, заживить царапину, убрать мозоли.
В женской интимной гигиене маслам тоже есть применение — просто капните пару капель масла чайного дерева на ластовицу трусиков. Помогает даже от молочницы.
Отлично помогает масло чайного дерева и от высыпаний на лице — аккуратно наносим масло на прыщики.
Масло лаванды и ладана можно добавлять в массажный крем — эффективность массажа значительно возрастет.
Кроме того, эфирные масла применяют при лечении паразитоза (в частности лямблиоза). Есть доказанный эффект от аромамасел при лечении анемии.
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