Аналитик Куприянов рассказал о смертности из-за «безобидного» омикрона

Новая волна ковида в России началась уже в августе, хотя в прошлые годы рост начинался именно осенью. И если уже сейчас растут госпитализации, что же тогда нас ждет в сентябре?Новая волна ковида в России, похоже, началась. Спровоцировали ее новые версии омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5, завезенные к нам из-за границы. Это подтверждают последние данные института гриппа им. Смородинцева в Петербурге на середину июля. Правда, среди активно распространяющихся штаммов вдруг обнаружился новичок — дельтакрон. Как говорит генетик Дмитрий Прусс — это чисто российский штамм.Может ли он подстегнуть шестую коронавирусную волну в России и что будет с заболеваемостью, когда за школьные парты вернутся дети и начнут активно разносить вирус по домам, как это бывало и раньше? «Доктор Питер» узнал у экспертов.«Доморощенный монстр»- НИИ гриппа им. Смородинцева загрузил 119 свежих июльских геномов коронавируса из Петербурга, — рассказал в соцсетях генетик Дмитрий Прусс. — Больше 80% этих геномов — это BA.4 и BA.5 в широком ассортименте субвариантов, предполагающем множественные завозы из-за границы.Но самые интересные геномы в этой загрузке — это образцы, помеченные «красным флажком» ML (multiple lineages), уточняет эксперт.- Это означает, что они требуют дополнительного анализа из-за присутствия элементов геномов и «дельты», и «омикрона», — говорит генетик. — Первые из таких странных последовательностей были загружены из Петербурга еще месяц назад. На сегодняшний момент их известно всего 5. Они похожи на многократный рекомбинант (голова и хвост от «дельты», середина, включая большую часть спайка, — от BA.2, и одна мутация от BA.1) Но пока похоже, что против BA.5 эти доморощенные монстры неконкурентоспособны.Эти данные подтвердил и Егор Базыкин, заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколковского института науки и технологий.- Пока их всего пять, мы не стали бить тревогу, — уточнил Базыкин. — Но это именно рекомбинанты (гибриды), а не коинфекция — сочетанное заражение одной клетки различными видами вирусов.Рост начался в августе — и это странноАналитики, наблюдающие за ковидными волнами, сходятся во мнении — чаще всего рост заражений провоцируют дети, когда возвращаются с каникул — зимних или летних. Ведь школы — это место, где люди встречаются массово в больших коллективах в замкнутых помещениях, и где никто не носит маски.Но в этот раз шестая волна начала расти еще с конца июля. И этот тренд вызывает некоторую неопределенность и даже внушает страх, считает эксперт.кандидат биологических наук, независимый аналитикВолна может ударить еще сильнее- По предыдущим волнам было видно, что обычно тренд к росту заболеваемости разворачивался к концу августа, и начинал усиливаться в середине сентября. Но не в этот раз. Волна уже поднялась и продолжает расти, — говорит биолог, аналитик Алексей Куприянов. — А что будет, когда школьники вернутся за парты? Восстановится цепочка заражений, которая была летом разорвана. Школа — это эффективный канал распространения вируса. И, возможно, если даже после наблюдаемого нами сейчас начала большой волны рост заражений к концу августа несколько приторомозится, то в сентябре волна «ударит» еще сильнее.А если до конца августа рост заражений будет продолжаться, то школы лучше не открывать. Но на это власти пойдут вряд ли, говорит аналитик.Самый тревожный признак — уже начали расти госпитализации, после них пойдет в рост и смертность.Молчание эпидемиологовЭксперт отмечает, что поднимающуюся сейчас волну ковида в России хорошо видят не только независимые аналитики, но и официальные эпидемиологи.- У них есть база данных. Они знают все про каждого заразившегося — когда взяли тест, какие были симптомы, повторное ли это заражение, болеют ли родственники. И то, что сейчас поднимается новая ковидная волна, они тоже видят. Но молчат. А должны кричать из каждого утюга, — отмечает Алексей Куприянов. — Правда, учитывая все, что уже раньше было (и не было) ими сказано, они сами себя загнали в ловушку, и какие меры бы уже не предлагались, официальные рекомендации уже вряд ли кто-то будет слушать.Три важных шагаАналитик считает, что уже сейчас пора начинать принимать меры по защите от заражения. Вот эти шаги, по мнению Алексея Куприянова, надо предпринять уже сегодня.Надо надевать маски, этот способ защиты гораздо более эффективный, чем казалось поначалу. И не надо бояться носить их по несколько часов — даже так они работают, вероятность заразиться — ниже.Стоит избегать скопления людей, соблюдать дистанцию, встречаться с друзьями на свежем воздухе — концентрация вируса в этом случае падает очень значительно. На ветру можно говорить с ковидным больным и не заразиться.Делать прививку надо всем, кому пора ревакцинироваться. Свежая вакцина защищает даже от измененных штаммов коронавируса. Как минимум — снижает вероятность неблагоприятного развития событий. Плюс, вполне вероятно — нас может ждать дефицит вакцин.В условиях санкций никакой сколько-нибудь сложный биопром, скорее всего, работать не будет.Ковид все так же опасенМногие уверены, что «омикрон-штамм» уже не так опасен, как «дельта». Вирусологи не раз заявляли, что вирус уже не спускается в легкие, а реплицируется в верхних дыхательных путях, и страх перед ним поэтому ослаб. Но это опасное заблуждение.- Рассуждения о безобидности вируса хороши, пока это не коснулось именно вас, — говорит Алексей Куприянов. — Если бы омикрон-ковид был не опасным, у нас столько людей не умирало бы. Если его сравнить с любым респираторным заболеванием, он уже опаснее — и гриппа в том числе. «Безобидный» омикрон обошелся России примерно в 100 тысяч умерших.