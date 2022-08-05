Заложники хромосомы-мутанта: почему мужчины обречены на вымирание

Все бесчисленные различия между мужчинами и женщинами — от анатомии до восприимчивости к болезням, возникают из различий в генах X и Y хромосом. Но ученые все чаще говорят — мужская хромосома — самая слабая.Еще в школе дети узнают, что мужчину делает таким, какой он есть его Y-хромосома в комбинации с синтезом в организме мужских половых гормонов — тестостерона и андрогенов. Но как работает эта хромосома и как влияют гормоны? Что мы вообще знаем о мужском организме? Долгие годы изучения мужской хромосомы привели ученых к интересным выводам. Об этом «Доктору Питеру» рассказала патофизиолог, иммунолог Елена Парецкая.Библейские притчи без научного основанияМужчины нередко вспоминают библейские истории, согласно которым женщины — это производное от одного из их мужских ребер. Но ученые давно определили — не женщины произошли от мужчин, а наоборот. По сути, Y-хромосома — это результат серьезной мутации, при которой у одной из Х-хромосом отвалилось целое «плечо».На сегодняшний день Y-хромосома, которая казалось бы должна быть брутальной и сильной, по мнению ученых считается достаточно хиленькой, склонной к скорому вырождению (через несколько тысячелетий, что в масштабах эволюции — не так и много). В этой хромосоме стремительно накапливаются генные дефекты, в ней крайне много «мусорных» фрагментов ДНК. Что же тогда дает современному мужчине его Y-хромосома, и возможно ли, что через несколько столетий она вообще исчезнет?У Y-хромосомы нет «близняшки»Если бы нашу жизнь определяли исключительно половые хромосомы — у женщин это набор ХХ, а у мужчин — ХY, то именно мужскому полу пришлось бы несладко, и они, возможно, вымерли бы на заре человечества. Но есть еще 22 пары хромосом, который вместе с половыми и формируют нашу жизнь и здоровье. Женский набор хромосом с точки зрения эволюции более надежный, нежели мужской, и вот почему.В женском наборе есть вторая пара генов-близнецов (про запас), поскольку у них в половом наборе две идентичных «женских» хромосомы (ХХ). А у мужчины идентичных замен в половом наборе нет. Их хромосомы ХY разные по набору генов и функциям. Поэтому, если с их половой хромосомой что-то случается — это катастрофа. В медицине описано состояние, при котором при зачатии теряется Y-хромосома. Тогда возникает синдром Шерешевского-Тернера — рождается женщина с низким ростом и серьезными проблемами здоровья.Y-хромосома дает мужские признакиОсобой уникальностью Y-хромосома мужчин не обладает. Определение половой принадлежности за счет ее наличия практически идентично у птичек, собак, китов и вашего симпатичного соседа. Именно за счет нее мужчины могут размножаться, ее наличие дает начало развитию плода как мальчика с первых дней его жизни.Кстати, ученые-генетики относят Y-хромосому к категории ненадежных и нестабильных с точки зрения эволюции структур. Она практически непрерывно мутирует и постепенно деградирует. Сравнение мужчин, которые жили еще 1000 лет назад, с современными показало: часть генов (возможно, полезных) нынешние поколения утратили.Футурологи из группы ученых предрекли конец мужской эпохи через 4 миллиона лет.На протяжении примерно 170 миллионов уже прожитых Y-хромосомой лет она потеряла около 1600 генов, которые были в ней изначально. На сегодня в ней определяют активными только 28 генов, что достаточно скромный результат в сравнении с остальными хромосомами генома. В масштабах эволюции срок в 4 миллиона лет — это очень мало.В Y-хромосоме важен «центр мужественности»Хотя за миллионы лет эволюции Y-хромосома исхудала и растеряла большую часть генов, роль этой мужественной малышки нельзя преуменьшать. Ее скромные размеры формируют в итоге крепкое мужское тело, которое можно сделать мускулистым и брутальным, если придерживаться хотя бы простых правил ЗОЖ.Кстати, в этой хромосоме сосредоточен своеобразный «центр мужественности». Это особый ген, который включается с первых дней развитие зародыша. Именно он дает старт развитию мальчика. И это не запуск роста полового члена и мошонки, а стимуляция синтеза половых гормонов. И уже они в свою очередь определяют принадлежность к полу. Этот «ген мужественности» идентифицировали в 1990 году, и при его серьезной мутации даже сама Y-хромосома не поможет. Плод будет развиваться девочкой, и никаких вам пениса и яичек.Почему Y-хромосома так уязвима?Этот вопрос имеет простой и логичный ответ — эволюция отсеивает слабое и ненадежное. У Y-хромосомы нет пары, поэтому заменить поломанные участки нечем. Природа расценивает подобный факт как несовершенство, поэтому гены теряются, мутации закрепляются во все новых поколениях мужчин, передаваясь от отцов к сыновьям. С Х-хромосомы, которая есть в паре, копию информации не возьмешь — там данные совсем иные.Поэтому, как бы ни прискорбно было это заключать — мужчины на уровне генов становится все слабее, они копят патологии, приобретая порой серьезные мутации. В какой-то момент, — конечно, не через 100-200 лет, а гораздо позднее, — может накопиться «критическая масса» дефектов, что прекрати существование мужчин. Но несколько миллионов лет у нас в запасе еще есть. Возможно, мы еще научимся исправлять генные дефекты в Y-хромосоме.