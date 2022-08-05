Какие продукты не следует подвергать заморозке: врач Лопатин

Терапевт и гастроэнтеролог Сергей Лопатин советует россиянам не подвергать повторной заморозке мясо и не замораживать некоторые другие продукты.Врач Лопатин рассказал в интервью, что тема пользы и вреда замороженных растительных продуктов – одна из спорных в медицине. Например, подвергать продукты заморозке в домашних холодильниках медик считает неправильным. По его словам, такая заморозка вполне способна навредить здоровью.«Заморозка в обычной морозильной камере не позволит сохранить максимум витаминов и микроэлементов так, как это можно сделать с помощью шоковой заморозки на специальном оборудовании», - сказал Лопатин порталу «Доктор Питер».Также медик объяснил, какие продукты не следует подвергать заморозке.Продукты с высоким содержанием воды: огурцы, капуста, кабачки, листовые салаты, зелень.Картофель: при замораживании его крахмал становится простым сахаром.Яйца: переохлаждение вызывает трещины в скорлупе, сквозь которые могут проникать болезнетворные бактерии.Мягкий сыр: мороз способствует уничтожению вкусовых качеств и структуры.«Категорически не следует вновь замораживать размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты. Такие продукты являются благоприятной средой для размножения бактерий, которые могут стать причиной серьезных инфекций», - добавил гастроэнтеролог.