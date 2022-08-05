Продукты, которые не следует употреблять людям после 60 лет: врач Мухина

По словам врача-диетолога Марият Мухиной, людям возрастом от 60 лет не следует употреблять продукты, обладающие высоким гликемическим индексом.Мухина рассказала в интервью, что питание людей после 60 лет должно строже контролироваться в отношении продуктов, чье употребление ведет к повышению уровня сахара в крови. По словам врача, в данном возрасте резко возрастает риск заболеть диабетом второго типа – этому способствует в том числе то, что поджелудочная железа становится истощенной и хуже справляется с производством гормонов, регулирующих сахар в крови.В связи с этим Мухина указала на продукты, которые не следует употреблять людям после 60 лет. Их общая черта – высокий гликемический индекс (ГИ), означающий, что после поедания продукта уровень глюкозы в крови человека резко возрастает.Продукты с высоким ГИ обычно насыщены простыми углеводами и сахарами. Одним из таковых является инжир.«В 100 граммах инжира содержится 57 граммов углеводов. Это 11 ложек сахара. Людям старше 60 лет есть его не рекомендуется», – сказала врач «Москве 24».Также диетолог убеждена, что пожилым людям не следует есть курагу. В ней также слишком высока концентрация углеводов.«В 100 граммах кураги содержится 55 граммов чистых углеводов, и ее не стоит употреблять пожилым людям».Мухина подчеркнула: частое употребление продуктов, повышающих содержание глюкозы в крови, может оказаться фактором развития диабета.