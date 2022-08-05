Из-за пандемии COVID-19 люди стали меньше курить

Согласно новому исследованию, люди отказываются от курения, потому что эта вредная привычка повышает вероятность тяжелого течения коронавируса вплоть до госпитализации или даже смерти.

Ученые из США выяснили, что с марта 2020 года по январь 2021 года на 20-30% сократились покупки сигарет среди постоянных курильщиков, а показатели отказа от курения увеличились примерно на 10%. При этом заядлые курильщики не только реже покупали сигареты, но и сокращали их количество. Исследование было проведено экспертами Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Пандемия привела к снижению физической активности, усилению стресса и ухудшению психического самочувствия — все эти факторы обычно ассоциируются с более активным употреблением табака. Однако ученые находят доказательства устойчивого снижения курения, и это может быть одним из немногочисленных положительных последствий пандемии. Результаты исследования свидетельствуют, что COVID-19 может привести к стойкому снижению курения.

Ученые надеются, что риски, связанные с COVID-19 и курением, могут помочь некоторым курильщикам преодолеть ключевой барьер на пути к отказу от курения — удовольствие от курения ощущается в настоящем, а проблемы со здоровьем обычно ждут нас в будущем.

В этом исследовании впервые используются данные о продажах сигарет как курильщикам, так и некурящим во время пандемии, а не данные опросов. Данные в исследовании были доступны через Spenderlog, приложение, которое позволяет пользователям отслеживать свои расходы на продукты. Ученые проанализировали данные о покупках продуктов 4042 жителей Дании, которые используют приложение Spenderlog.
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