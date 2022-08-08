Врач рассказала, как избавиться от аллергии на шерсть
Эксперт пояснила, что без лечения аллергия пройти не может. Могут исчезнуть клинические проявления аллергических реакций, если не контактировать с животными Но при контакте с аллергеном, то есть с животным, все может возобновиться.
Она отметила, что аллергия на шерсть животных встречается довольно часто.
— Для лечения аллергии на животных проводится аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Это эффективный метод, но применять его можно только при наличии подтвержденных IgE-зависимых аллергических реакций, — отметила она в комментарии РИАМО.
Она добавила, что для этого нужно сдать кровь на анализ на специфические антитела IgE, вступающие в реакции с аллергенами шерсти и эпителия животных.
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