Врач рассказала, как избавиться от аллергии на шерсть

Заводить животных людям с аллергией стоит только после консультации со специалистом, сообщила врач-аллерголог, иммунолог Злата Ермакова.Эксперт пояснила, что без лечения аллергия пройти не может. Могут исчезнуть клинические проявления аллергических реакций, если не контактировать с животными Но при контакте с аллергеном, то есть с животным, все может возобновиться.Она отметила, что аллергия на шерсть животных встречается довольно часто.— Для лечения аллергии на животных проводится аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Это эффективный метод, но применять его можно только при наличии подтвержденных IgE-зависимых аллергических реакций, — отметила она в комментарии РИАМО.Она добавила, что для этого нужно сдать кровь на анализ на специфические антитела IgE, вступающие в реакции с аллергенами шерсти и эпителия животных.