Защемление седалищного нерва: 5 способов облегчить боль

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Применение компрессов быстро снимает боль при защемлении седалищного нерва. Их действие обусловлено тем, что они расслабляют мускулатуру в пораженной зоне.Ишиас, или защемление седалищного нерва, — это проблема, от которой никто из нас не застрахован. Боль может появиться внезапно и значительно осложнить нашу жизнь. Следовательно, будет полезно всегда иметь под рукой эффективное домашнее средство. А потому мы хотим рассказать о 5 способах сделать компресс против боли. Конечно, это лишь временное решение. Однако компресс поможет снять симптомы, чтобы спокойно дождаться визита к врачу. Ведь вам потребуются самые обычные ингредиенты, которые можно найти в доме у каждого.Что такое седалищный нерв?Этот нерв является самым толстым и длинным в человеческом теле. Он начинается в спинном мозге, проходит через поясничный отдел и доходит до нижних частей ног. Седалищный нерв обеспечивает чувствительность и подвижность в:бедрахколеняхикрахщиколоткахстопахпальцах ногЗащемление седалищного нерва и его симптомыОбычно ишиасом называют раздражение седалищного нерва, которое происходит вследствие его защемления. Как мы уже говорили, это крупный нерв. Поэтому любая его травма может вызвать очень сильные болевые ощущения, которые могут длиться несколько дней. Чаще всего боль ощущается в зоне от нижней части задней поверхности бедра до самой ступни.В целом защемление седалищного нерва вызывает следующие симптомы:жжениепокалываниепульсирующая больпотеря чувствительностислабость в ногах и ступняхКроме того, слабость ощущается во всей нижней части тела.Почему происходит защемление седалищного нерва?Самой распространенной причиной этого синдрома являются повреждения костей, которые формируют канал для седалищного нерва. Также травмирование нерва может произойти вследствие наличия опухоли, например, хондросаркомы. Она сдавливает нерв, что вызывает сильную боль. Другой ее причиной может быть беременность. Увеличившаяся матка давит на внутренние органы, а те, в свою очередь, на мышцы таза.5 способов делать компрессы, чтобы облегчить боль при ишиасеКак мы уже говорили, боль при ишиасе может быть очень сильной, поэтому обычно назначают обезболивающие препараты. Тем не менее домашние средства могут стать достойной альтернативой.1. Чередование тепло-холодС одной стороны, тепло при данном виде боли приносит немедленное облегчение. Ведь это позволяет расслабить мускулы. С другой стороны, холод снимает отек и воспаление вокруг нерва, а также действует как местное обезболивающее. Таким образом, чередование теплых и холодных компрессов быстро снимет боль при ишиасе. Вспомните об этом домашнем средстве в моменты, когда дискомфорт становится особенно сильным.Что вам понадобится?2 полотенцахолодная водагорячая водаЧто нужно делать?Намочите одно из полотенец в горячей воде и поместите его на пораженный участок на 20 минут.В это время смочите другое полотенце в холодной воде.Поменяйте полотенца и подождите еще 20 минут.Повторяйте процедуру в течение одного часа.Компресс из картошкиНе многие об этом знают, но обычный картофель обладает сильными противовоспалительными свойствами. А потому его кожуру и сок часто используют в рецептах для здоровья и красоты. В данном рецепте картофель и воздействие тепла помогут облегчить боль и снять воспаление в ногах, пораженных ишиасом.Что вам понадобится?4 картофелинычистая хлопковая тканьЧто нужно делать?Сварите картофель в мундире, снимите кожицу и измельчите в пюре.Положите пюре на ткань толстым слоем и нанесите на пораженный участок. Держите, пока компресс не остынет.Когда это произойдет, сделайте другой компресс.Повторяйте процедуру в течение одного часаКомпресс из имбиря и кунжутаС одной стороны, имбирь — самое известное растительное средство против воспаления. С другой стороны, кунжутное масло является прекрасным антиоксидантным, увлажняющим, обезболивающим и противовоспалительным средством. Таким образом, если объединить эти 2 компонента, то вы получите очень эффективное лекарство.Что вам понадобится?1/2 чашки кунжутного масла (125 мл)1 корень имбирячистая хлопковая тканьЧто нужно делать?Подогрейте кунжутное масло в микроволновке или на водяной бане.Натрите имбирь и добавьте его в горячее масло.Когда смесь немного остынет, смочите ткань и приложите к пораженной зоне на 20 минут.4. Компресс из ромашкиРомашка славится своим успокаивающим действием. Это природное противовоспалительное и противомикробное средство. Поэтому вы можете применять настой из этого растения наружно, в качестве тонизирующего средства для мышц и суставов.Советуем вам также пить чай из ромашки. Так ее воздействие будет еще более эффективным. Кроме того, это средство можно использовать при ревматизме, отеке или даже в качестве ополаскивателя для рта.Что вам понадобится?2 чашки воды (500 мл)пара чайных ложек сухой ромашки (30 г)чистая хлопковая тканьЧто нужно делать?Вскипятите воду, добавьте ромашку и дайте настояться.Процедите, а затем окуните в жидкость полотенце.Нанесите теплый компресс на пострадавшую область и держите, пока он не остынет.Повторяйте процедуру в течение 2 часов.5. Холодный компрессВсе предыдущие компрессы были теплыми, но на этот раз мы предлагаем вам использовать холод. Некоторым людям такой вариант гораздо лучше помогает. Как мы уже писали выше, холод быстро снимает боль и воспаление. Для этого вам не потребуется делать настой, достаточно простой воды и немного льда.Что вам понадобится?полотенце8 кубиков льдаводаЧто нужно делать?Налейте воду в глубокую миску и положите лед.Смочите полотенце и приложите к пораженной зоне на 20 минут.Повторяйте процедуру в течение 3 часов.Любой из этих компрессов эффективно снимает боль, поэтому вы можете выбрать тот, который вам больше всего по душе. Преимуществом такого лечения является то, что все ингредиенты всегда находятся у вас под рукой. Поэтому вы можете сделать компресс в любой момент, когда вам это необходимо.Тем не менее, напоминаем, что это лишь временное решение. Конечно, боль на время уйдет, однако сама проблема, которая вызвала защемление седалищного нерва, останется. Поэтому очень важно проконсультироваться у специалиста. Он подскажет вам дальнейшие шаги для полного излечения.