Глубокий сон улучшает память на лица и имена

Хорошая память на имена и лица часто имеет решающее значение при социальных контактах и, как и многие другие функции памяти, может зависеть от качества и количества сна.

Многие люди запоминают другого человека, даже если видели его всего один раз. Но бывают случаи, когда мы не можем узнать нового знакомого или вспомнить его имя.

Ученые из Северо-Западного университета США разобрались, как качество сна влияет на эти свойства памяти. Новое исследование впервые задокументировало влияние реактивации памяти во время сна на запоминание имен и лиц.

Исследование проводилось на 24 участниках в возрасте от 18 до 31 года, которых попросили запомнить лица и имена 40 учеников из гипотетического класса истории Латинской Америки и еще 40 учеников из класса истории Японии.

Когда каждое лицо показывали снова, их просили назвать соответствующее имя. После обучающего упражнения участники вздремнули, а исследователи в это время тщательно контролировали активность их мозга с помощью измерений ЭЭГ (запись электрической активности мозга, снятая электродами на коже головы).

Когда участники заснули, некоторые из имен стали тихо воспроизводиться через динамик с музыкой, которая ассоциировалась с одним из классов. Потом участники проснулись, и их повторно проверили на распознавание лиц и припоминание имени, которое сопровождало каждое лицо.

Эксперты обнаружили, что память людей значительно улучшилась, когда недавно выученные ассоциации с именами активировались во время сна. Ключом к этому улучшению был непрерывный глубокий сон. Люди, у которых был глубокий непрерывный сон в определенное время звуковых презентаций, вспомнили в среднем на 1,5 имени больше. А для участников исследования с измерениями ЭЭГ, которые указывали на нарушение сна, реактивация памяти не помогала и даже могла быть вредной.

«Это новое и интересное открытие о сне. Мы уже знаем, что некоторые нарушения сна, такие как апноэ, могут ухудшить память. Наше исследование предлагает потенциальное объяснение этому. Оказывается, что частые нарушения сна ночью могут ухудшать память», — подчеркнул ведущий автор исследования Натан Уитмор.
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