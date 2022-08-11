Гормон альдостерон связали с болезнями почек

Предотвращающий обезвоживание в нашем организме гормон альдостерон связан с ухудшением течения болезни почек. К такому выводу пришли учёные из Бостонского университета.Мощный препарат, который используется для замедления прогрессирования болезни почек и сердечно-сосудистой системы у людей с диабетом второго типа, может также помочь почечникам и без диабета. Ключевой мишенью этого препарата является гормон альдостерон, вырабатываемый надпочечниками. В наблюдательном исследовании его авторы проанализировали данные о здоровье 3 680 человек с хроническими заболеваниями почек в течение 10 лет.Установлено, что люди с повышенным уровнем альдостерона - ключевого гормона, сохраняющего обрабатываемую надпочечниками соль - имели более высокий риск прогрессирования тяжелого заболевания почек в течение периода наблюдения. Они с большей вероятностью лишались половины почечных функций, что приводило к началу гемодиализа или даже к терминальной стадии почечной недостаточности. При этом повышенный уровень альдостерона очень распространён среди населения, но его часто не замечают даже лица с высоким риском развития почечной недостаточности.В исследованиях оценивали влияние финеренона - неистероидного препарата, одобренного в США для людей с диабетом второго типа и хронической болезни почек. Исследователи полагают, что финеренон также может помочь предотвратить заболевание почек или его ухудшение у людей без диабета, что снизит риск опасного повышения уровня калия, по сравнению с традиционными лекарствами для этих целей вроде спиронолактона или эплеренона.