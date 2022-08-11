«Команды тестировать не было»: иммунолог Болибок объяснил феномен российской ковидной статистики

Шестая ковидная волна в России в разгаре. Какие симптомы проявляются чаще всего и чем опасны штаммы, которыми сейчас заражаются россияне? Объясняет врач-иммунолог.В России каждый день фиксируют рост заразившихся коронавирусом, открываются ковидные госпитали и заполняются реанимации.Официальные власти уверяют, что противоэпидемические меры пока не нужны, но рекомендуют носить маски и делать прививки.По последним данным Роспотребнадзора, в России в начале августа чаще всего заражаются двумя новыми омикрон-штаммами — B.A.4 и B.A.5 (92,71%), а вот свежий «кентавр» BA.2.75 — пока эксклюзив. За последние две недели в общем количестве сиквенсов он встретился только единожды. Редко попадаются и штаммы, ответственные за мощнейшую вспышку ковида прошлой зимой — B.A.1 и B.A.2.Похоже, пока шестая волна проходит под «флагом» эволюционировавших омикрон-штаммов B.A.4 и B.A.5. Что это означает? Как будет протекать болезнь у заразившихся ими? Пока прогнозы очень тревожные.Вызывают более сильную воспалительную реакциюШтамм B.A.5 эволюционировал, чтобы вызывать более сильную воспалительную реакцию, чем другие подварианты омикрон-вируса, включая BA.1 и BA.2. Об этом говорится в недавнем исследовании, опубликованном на сервере препринтов bioRxiv.- Среди всех подвариантов «омикрона» B.A.5 обладает самой высокой способностью разрушать эндотелиальный и эпителиальный барьеры, — говорится в публикации.Значит ли это, что новый штамм грозит нам более серьезной вспышкой, чем зимой? Прокомментировать результаты исследования «Доктор Питер» попросил врача-иммунолога.врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детейБолеют больше, чем нам говорят- Это исследование пока не рецензировано, но на самом деле выполнено очень правдоподобно и рецензенты, скорее всего, подтвердят выводы, — говорит врач-иммунолог Владимир Болибок. — В исследовании речь идет о том, чтобы применить молекулярные маркеры тяжести воспаления и сравнить их с патофизиологическими, а дальше сопоставить с клинической картиной заболевания.Если простым языком — у нас будет большее число пациентов требовать госпитализации после заражения B.A4/5, также будет наблюдаться более тяжелое течение заболевания, чем при заражении вариантами «омикрона» B.A.1 и B.A.2.Как мы помним, в феврале 2022 года количество выявленных пациентов с коронавирусом доходило до 200 тысяч ежедневно, а число госпитализаций было относительно низкое.Если сейчас это исследование подтвердится, то, возможно, в шестую волну соотношение госпитализированных пациентов по отношению к выявленным будет несколько выше.Так что, есть вероятность, что эти новые штаммы «омикрона» более патогенные. Правда, мы можем этого и не увидеть, потому что сейчас у нас тенденция в российском здравоохранении такая, что на ковид не тестируют всех подряд. Такой команды не было. Также многие пациенты, у кого более легкое течение заболевания, не обращаются в поликлинику, а если и обращаются, получают диагноз ОРВИ без всяких тестов.Поэтому в России может сложиться такой медико-организационный феномен — когда количество заболевших будет гораздо ниже, чем количество реально инфицированных с реальной клинической картиной.Заниженное количество выявленных пациентов по отношению к количеству госпитализаций будет говорить о том, что В.А.4 и В.А.5 более патогенные, чем В.А.1 и В.А.2. Частично это так на самом деле, а частично — статистическая погрешность.В реанимации — привитыеПо данным комитета по здравоохранению Петербурга, сейчас из 48 реанимационных коек больницы им Боткина занято 46. Пациенты — в крайне тяжелом или тяжелом состоянии, причем, больше половины из них — с прививкой, которую сделали менее года назад.- Только у 28 человек есть сведения о вакцинации. При этом даты вакцинации варьируются во временном промежутке ноябрь 2021 года — январь 2022 года. То есть ни один пациент реанимации (из тех 28, кто вакцинировался) не прошел ревакцинацию, — рассказали в комитете.Куда бьет омикронРанее иммунолог рассказал «Доктору Питеру», что основная мишень коронавируса — внутренняя оболочка сосудов, клетки, которые называются «интима», которая бывает разной — в зависимости от того, в каком органе проходят эти кровеносные сосуды. Меняется вирус — меняются и преимущественные органы-мишени, сосуды которых ковид поражает.«Уханьский» штамм поражал в основном капилляры легких. При «омикроне» и «кентавре» есть тропность (способность развиваться в определенных тканях и органах — прим. ред.) к сосудам поджелудочной железы, головного мозга и мышцам.Симптомы заражения коронавирусом в новую волнуЗаражение каждым из новых штаммов омикрона по симптомам похоже на обычную ОРВИ, рассказали врачи. Но есть и типичные симптомы — по убыванию частоты появления:боль в горле,кашель,невысокая температура,головная боль,заложенность носа,насморк, чиханье,повышенная утомляемость,боли в мышцах,потеря и изменение обоняния, вкуса,болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.