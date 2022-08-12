Врач объяснил, что сильнее всего страдает в организме при COVID-19
"Для таких пациентов ковид может стать триггером: запустить поражение эндотелия, которое потом стимулирует «избыточную» свертываемость, и человек может умереть от инфаркта или инсульта", - Андрей Поздняков
Врач отметил, что коронавирус, как и другая болезнь, у каждого человека протекает по-своему. Но для при легком течении может появиться постковидный синдром, который перейдет в длительную болезнь.
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