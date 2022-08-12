Врач объяснил, что сильнее всего страдает в организме при COVID-19

По его словам, главой мишенью становится эндотелий кровеносных сосудов, поэтому вирус опасен для тех, у кого есть генетически обусловленные или врожденные проблемы со свертывающей системой."Для таких пациентов ковид может стать триггером: запустить поражение эндотелия, которое потом стимулирует «избыточную» свертываемость, и человек может умереть от инфаркта или инсульта", - Андрей ПоздняковВрач отметил, что коронавирус, как и другая болезнь, у каждого человека протекает по-своему. Но для при легком течении может появиться постковидный синдром, который перейдет в длительную болезнь.