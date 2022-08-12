Профессор Горячев назвал одышку признаком проблем с сердечно-сосудистой системой

Главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, профессор Владимир Горячев назвал повышение артериального давления и одышку главными признаками заболеваний сердечно-сосудистой системы.В интервью sovainfo.ru Горячев рассказал, что самые распространенные болезни сердца — артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, которая может привести к инфаркту миокарда.Среди признаков этих заболеваний врач назвал одышку и повышение артериального давления с головными болями, тошнотой, шумом в ушах, а также потливость, быструю утомляемость и плохой сон.По его словам, проблемы с сердцем могут возникнуть и во время эмоционального возбуждения, стресса.