Профессор Горячев назвал одышку признаком проблем с сердечно-сосудистой системой
В интервью sovainfo.ru Горячев рассказал, что самые распространенные болезни сердца — артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца, которая может привести к инфаркту миокарда.
Среди признаков этих заболеваний врач назвал одышку и повышение артериального давления с головными болями, тошнотой, шумом в ушах, а также потливость, быструю утомляемость и плохой сон.
По его словам, проблемы с сердцем могут возникнуть и во время эмоционального возбуждения, стресса.
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