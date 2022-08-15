Кому небезопасно есть овсянку: гастроэнтеролог Слюняева

Людям с проблемными почками употребление овсянки может быть противопоказано, констатирует врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева.Овсяная крупа полезна во многих отношениях, она считается одним из лучших продуктов, способствующих снижению уровня холестерина. Но все же некоторым людям есть овсянку небезопасно – об этом Слюняева рассказала в интервью «АиФ».В частности, овсянка может быть нежелательной в рационе людей с почечными нарушениями. Обычно им приходится следовать питанию, в котором ограничивается содержание белка, тогда как овес насыщен растительными белками.«Овсяную кашу нельзя употреблять людям, имеющим проблемы с почками. Зерно богато протеинами, а они негативно влияют на их организм», - сказала эксперт.Также небезопасным продуктом овсянка может оказаться в тех случаях, когда нездоров желудочно-кишечный тракт. Слюняева объяснила:«В состав овсяной каши также входит сложное для переваривания вещество – проламин, он стимулирует воспалительные процессы в верхних отделах ЖКТ».Гастроэнтеролог добавила, что для пищеварительной системы особенно вредной является овсянка в виде быстро готовящихся хлопьев. Каша из них – это блюдо, перенасыщенное крахмалом, из-за чего его употребление вызывает повышение содержания сахара в крови, способствует увеличению жира в теле.Еще один случай, когда небезопасно есть овсянку, – это имеющаяся у человека целиакция, при которой организм не переносит глютен. При наличии данной проблемы съеденная каша вызовет ряд неблагоплучных симптомов, включая вздутие, тошноту, диарею.