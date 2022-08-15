5 болезней, которые сокращают жизнь: гид по ранней диагностике и профилактике

Риск некоторых из болезней, влияющих на продолжительность жизни, резко возрастает уже после 40 лет!Наличие некоторых хронических заболеваний способно существенно снизить продолжительность жизни – к таким выводам пришли исследователи из Кембриджского университета. По их данным, наличие одного заболевания из списка повышает риск преждевременной смерти в два раза, двух – в четыре и так далее. Рассказываем, какие болезни особенно влияют на продолжительность жизни, как распознать их ранние симптомы и что можно делать для профилактики.ИнфарктБолезни сердца – все еще главный убийца людей среднего возраста и причина номер один всех преждевременных смертей. Если вам уже исполнилось 50 лет, ваше сердце требует особенно заботы. Особенно если вы – женщина: после 50 лет наш риск сердечного приступа возрастает в 4 раза.Симптомы сердечного приступаРезкая боль в груди – далеко не самый распространенный признак инфаркта, по статистике на боль жалуется только каждый третий пациент. Вот наиболее распространенные симптомы «женского» инфаркта:Онемение в руках;Зубная боль;Тошнота и рвота;Затрудненное дыхание;Сильная слабость;Боли в спине;Чувство стеснения в груди;Симптомы гриппа.Профилактика болезней сердцаСамые очевидные – активный образ жизни (согласно рекомендациям ВОЗ, взрослые должны получать не менее 150 минут аэробных нагрузок в неделю, а также два-три раза в неделю посвящать хотя бы 20 минут силовым тренировкам), правильное питание, подразумевающее отказ от легких углеводов и транс-жиров, сокращение сахара и соли, а также достаточное количество свежих овощей и фруктов и продуктов, богатых полезными жирами. Также стоит бросить курить, ограничить количество алкоголя, контролировать уровень холестерина, артериальное давление, частоту пульса и раз в год проверять состояние сердца.ИнсультЕжегодно в мире 450 тысяч человек переживают инсульт, причем большинство пострадавших составляют женщины. Самое важное при инсульте – как можно скорее оказать пострадавшему помощь.Симптомы инсультаКак отмечают исследователи, во время инсульта мозг каждую минуту теряет 1,9 миллионов клеток – и от того, как скоро пострадавшему будет оказана помощь, зависят шансы на успешную реабилитацию. Поэтому так важно знать ранние признаки и симптомы инсульта – и немедленно обращаться к врачу, если вы заметили их у себя или близких.Помутнение или двоение в глазах;Онемение рук;Замедленная или невнятная речь;Потеря равновесия;Проблемы с подбором слов;Головная боль.Профилактика инсультаК сожалению, эта болезнь все больше «молодеет» и столкнуться с ней могут даже тридцати- и двадцатилетние люди. Следовательно, и профилактикой инсульта стоит заниматься в любом возрасте: заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать питьевой режим, не курить. Если вы страдаете мигренями, головокружениями или другими болезнями, обеспечивающими нагрузку на сосуды, обязательно проверяйте состояние здоровья, хотя бы раз в год посещайте невролога.ДиабетРиск развития диабета второго типа резко повышается, если эта болезнь была у кого-то из ближайших родственников, если вы болели определенными заболеваниями (например, синдром поликистозных яичников увеличивает риск в два и даже больше раз), если ведете малоподвижный образ жизни или регулярно подвергаетесь воздействию стресса, а также если ваш вес выше нормы. Впрочем, если ваш ИМТ в норме, вы все равно можете быть в группе риска: худые люди тоже болеют диабетом второго типа.Симптомы диабетаВажно регулярно проверять уровень глюкозы в крови, не допускать развития метаболического синдрома – своего рода предвестника диабета – и обязательно обращаться к врачу, если вы заметили следующие симптомы:Жажда;Слабость;Учащенные позывы к мочеиспусканию;Ухудшение зрения (в том числе потеря четкости);Язвы или ссадины на ногах, которые долго не заживают;Резкий набор веса.Профилактика диабетаРегулярные занятия спорта, особенно тренировками, сочетающими упражнения с высокой и умеренной интенсивностью, способны нормализовать уровень сахара в крови даже у тех людей, у которых он уже подходит к опасной черте. Также важно правильно питаться, ограничивая долю простых углеводов в рационе.ДеменцияНарушения когнитивных функций в старшем возрасте – это «женская» болезнь. 80% пациентов с болезнью Альцгеймера – самого распространенного вида деменции – женского пола. Ученые полагают, что причина такого распределения не только в большей продолжительности жизни женщин, но и в особенностях гормональной системы, а также в большей склонности женщин к депрессиям и стрессу.Симптомы деменцииНа сегодняшний день, к сожалению, врачи не умеют лечить когнитивные нарушения, но могут существенно затормозить их развитие. Вот почему нужно как можно раньше обратиться к специалисту.Нарушение обоняния;Проблемы со зрением;Перепады настроения;Замкнутость;Бессонница.Профилактика деменцииПомимо необходимости нагружать мозг – изучением иностранного языка, математическими задачами, решением кроссвордов и других интеллектуальных упражнений – врачи отмечают еще несколько важных способов профилактики когнитивных нарушений. Это физические нагрузки (так как спортивная активность помогает разрушать опасный белок, который блокирует нормальную работу нейронов), соблюдение питьевого режима (вода буквально растворяет бляшки вскоре после того, как они пытаются образоваться) и общение. Социальные связи, чувство близости и защищенности, а также тесное общение – одно из самых эффективных правил профилактики деменции.ХОБЛОчень часто люди живут с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких) и даже не подозревают, что больны: по данным ВОЗ существенная часть случаев этого заболевания диагностируется поздно или не диагностируется вовсе. Между тем, хроническая обструктивная болезнь легких (или, как ее называли раньше – эмфизема легких) – это смертельно опасное заболевание, которое может повлиять не только на качество жизни, но и на ее продолжительность.Симптомы ХОБЛВот опасные симптомы, с которыми важно обязательно обратиться к врачу.Хронический кашель;Одышка;Хрипы;Чувство стеснения в груди;Нарушения сна;Потеря веса;Усталость.Профилактика ХОБЛСамое главное, что стоит делать для профилактики и особенно своевременного обнаружения любых болезней легких – это ежегодно проходить флюорографию и при необходимости КТ легких. Также стоит бросить курить и заниматься теми видами спорта, которые помогают увеличить объем легких и улучшить их состояние.Наличие некоторых хронических заболеваний способно существенно снизить продолжительность жизни – к таким выводам пришли исследователи из Кембриджского университета. По их данным, наличие одного заболевания из списка повышает риск преждевременной смерти в два раза, двух – в четыре и так далее. Рассказываем, какие болезни особенно влияют на продолжительность жизни, как распознать их ранние симптомы и что можно делать для профилактики.