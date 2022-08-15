Какой творог следует есть для лучшего усвоения кальция: мнение врача

Творог должен быть достаточно жирным, чтобы кальций из него усваивался организмом как можно полнее – об этом сообщила в интервью диетолог Ольга Лушникова.Молочные или кисломолочные продукты, в частности, творог, являются известными источниками кальция – ключевого минерала для здоровых и крепких костей, развитых мышц. Лушникова рассказала, что людям, которые употребляют молочные продукты именно с этой целью, следует помнить: слишком жирные или обезжиренные изделия не должны присутствовать в рационе, важный минерал из них усваивается организмом плохо.Врач поделилась мнением, какой творог следует есть для лучшего усвоения кальция.«Оптимальным считается соотношение кальция и жира в одном приеме пищи 1:100. Примерно такое соотношение в твороге 9% жирности», - сказала Лушникоа «Газете.Ru».Медик добавила, что процесс усвоения кальция во многом зависит от здоровья органов желудочно-кишечного тракта – желудка, поджелудочной железы, печени. Также на него влияют уровень витамина D и пищевые привычки.«Кальций хуже усваивается, если в пище имеется избыток фосфора, жирных кислот, пищевых волокон, сладостей и кофеина», - подчеркнула диетолог.