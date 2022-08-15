В каких случаях арбуз полезно есть с хлебом: диетолог Гинзбург
В интервью известного российского диетолога употребление арбуза с хлебом было названо «правильным способом» поедания ягоды гипертониками. При данном заболевании арбуз часто не рекомендуется, но Гинзбург констатирует, что небольшой ломтик вместе с кусочком хлеба вполне позволительны.
«Существует хорошее правило – есть арбуз с хлебом, как и любую другую еду. Это защищает от неконтролируемого потребления жидкости и сахара», - сказал медик в комментарии URA.RU.
Гинзбург подчеркнул, что людям с гипертонией арбуз предпочтительнее употреблять после еды, есть медленно и строго маленькими порциями. Также диетолог добавил, что при наличии сердечной недостаточности, почечной недостаточности, и при отеках арбузы противопоказаны – как бы не хотелось, лакомиться ими небезопасно.
«Арбуз – это продукт, который на 90-95% состоит из воды. Соответственно, людям, которые должны контролировать потребление воды, арбуз есть нельзя», - резюмировал врач
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