Телеврач развеял популярные мифы об аллергии на лактозу и глютен

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Популярные мифы об аллергии развеял в личном Telegram-канале известный телеврач, педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус.По его словам, аллергии на лактозу и на глютен не существует. Он заявил, что глютен и лактоза сами по себе не являются аллергенами, а состояние, при котором организм негативно реагирует на эти вещества, называют иным словом — непереносимостью.При этом Продеус уточнил, что эта непереносимость способна вызывать развитие аллергических направлений. Для их лечения врачи назначают лекарства, отличные от тех, которые назначают при обычной аллергии.