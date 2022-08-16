Телеврач развеял популярные мифы об аллергии на лактозу и глютен
По его словам, аллергии на лактозу и на глютен не существует. Он заявил, что глютен и лактоза сами по себе не являются аллергенами, а состояние, при котором организм негативно реагирует на эти вещества, называют иным словом — непереносимостью.
При этом Продеус уточнил, что эта непереносимость способна вызывать развитие аллергических направлений. Для их лечения врачи назначают лекарства, отличные от тех, которые назначают при обычной аллергии.
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