Выкидыши чаще происходят в летнее время

Исследование показало, что риск выкидыша в конце августа на 31% выше, чем в конце февраля. Оно проводилось учёными из Бостонского университета.Американские исследователи доказали, что будущие мамы из Северной Америки имеют значительно более высокий риск раннего выкидыша летом, чем в зимние месяцы. К примеру, в конце августа он на 44% выше, чем в феврале. Выкидышем на раннем сроке называется прерывание беременности в течение первых 8 недель после зачатия.Исследование показало, что на любой неделе беременности риск выкидыша в конце августа всё равно на 31% выше, чем в конце февраля. И каждый раз, когда учёные отмечают сезонные изменения вероятности этого печального события, они дают подсказки об их причинах. Необходимо углубиться в понимании того, какие виды воздействия на беременность более распространены летом, и как они влияют на риск выкидыша. Возможно, что речь идет о влиянии высокой температуры и солнечных лучей.Отметим, что многие женщины крайний болезненно относятся к выкидышам и предпочитают никогда не обсуждать эту тему, хотя они и нуждаются в помощи психотерапевтов. Кроме того, целый ряд будущих мам вообще избегает разговоров о своей беременности до тех пор, пока не минует 12-недельный срок, после которого, как считается, опасность намного снижается.