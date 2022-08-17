По каким признакам на коже можно понять, что ваша кровь стала слишком густой

Наша кровь — это жидкая и подвижная ткань, которая реагирует на любые изменения в организме. Плотность крови меняется, иногда она становится густой. Почему так происходит? Объясняет врач.После того, как мир столкнулся с пандемией коронавируса, для многих стало понятно, что густая кровь — это плохо. У человека в разы повышается риск тромбообразования, это может закончиться летальным исходом, если вовремя не обратиться к врачу. Новая инфекция как раз и провоцирует одно из самых коварных последствий — тромбоз. Особенно страдали те, кто болел тяжело: казалось бы, ковид уже отступил, самочувствие значительно улучшилось, но опасные для жизни последствия могли атаковать организм и через несколько месяцев после выздоровления.Когда вы обращаетесь за медицинской помощью, то врач назначает сдать общий анализ крови, чтобы не ошибиться в постановке диагноза. В состав крови входят плазма и клетки (лейкоциты, эритроциты и тромбоциты) — их показатели как раз первыми сигнализируют, что с вашим здоровьем что-то не так. Почему кровь густеет? И как это можно заподозрить? Рассказывает эксперт.Врач клинической лабораторной диагностики, хирург, специалист по организации здравоохранения, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+Если с организмом не все в порядке, то кровь может менять свое состояние — она становится жидкой или густой. Оба эти состояния могут быть опасны.- Когда кровь слишком густая, это значит, что в ней превышен показатель гематокрита (объема красных кровяных клеток в крови — Прим. ред.). Вероятно, организму не хватает воды. В этом случае крови тяжело двигаться по сосудам, переносить кислород в органы и ткани. Повышается риск образования тромба, — рассказывал «Доктору Питеру» Кирилл Ювченко.Какие изменения на коже могут указать, что кровь слишком густая:тонус кожи становится слабым;кожа может начать собираться в складки;подушечки пальцев могут быть сморщены.Чтобы выявить «густую кровь», достаточно сдать общий анализ крови и коагулограмму.Как можно разжижать кровь без лекарствДля разжижения используются специальные лекарства — антикоагулянты и антиагреганты, но их может назначать только врач. Однако есть и другие методы, говорит кардиолог Анна Кореневич:Пейте много чистой воды. Примерно 1,5 литра в день (это без учета чая и первых блюд);Не увлекайтесь кофе. Так, идеальное соотношение — это 1-2 чашки в день;Ограничить употребление алкоголя.Откажитесь от сигарет (даже от электронных);Старайтесь есть как можно меньше соли. Для этого ограничьте фаст-фуд, копчености, полуфабрикаты, соуса и майонез;Ограничьте простые углеводы — сахара делают кровь похожей на «густой сладкий сироп»;Старайтесь больше двигаться, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом;Контролируйте уровень стресса, ведь гормон адреналин тоже может повлиять на состояние крови, увеличив ее густоту.